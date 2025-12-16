Ciencia.- El Plan de Hidrógeno Renovable ha generado un retorno de 83 millones de euros de 185 nuevos proyectos, según Ciencia

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable ha generado un retorno de unos 83 millones de euros procedentes de más de 185 nuevos proyectos y unos 180 contratos con empresas, según ha informado este martes el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) tras clausurarlo junto a diez Comunidades Autónomas (CCAA).

Además, se han registrado once nuevas patentes y se han formado 250 profesionales y creado 300 puestos de trabajo altamente cualificado.

Asimismo, la actividad científica se ha traducido en 850 acciones de difusión, incluyendo 230 publicaciones de alto impacto.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha puesto en valor durante el acto de clausura que el Plan "no ha sido solo un proyecto técnico; ha sido una apuesta decidida por el futuro, por la sostenibilidad y por la prosperidad de las próximas generaciones".

"Este Plan nos ha permitido avanzar hacia un modelo energético más limpio, más seguro y competitivo. Hemos sentado las bases para que el hidrógeno renovable sea un pilar de nuestra economía verde, generando empleo de calidad, atrayendo inversión y reduciendo nuestra dependencia de fuentes fósiles", ha señalado.

El Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable es un programa cogobernado y cofinanciado entre Universidades y Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco que ha contado con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En total, ha movilizado más de 92 millones de euros, 71,4 de ellos del Ministerio.

TODA LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO

Según ha recordado el Departamento encabezado por Diana Morant, este Plan ha cubierto toda la cadena de valor del hidrógeno a través de cuatro grandes bloques: generación, almacenamiento, distribución y usos del hidrógeno, junto con actuaciones de tipo transversal.

Además, el plan ha apoyado la creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE).

De esta manera, se han desarrollado sistemas piloto para la producción de hidrógeno por electrólisis de baja temperatura (PEM, Alcalina y AEM) en combinación con energía renovable, optimizando la integración, aumentando la eficiencia de los sistemas y reduciendo costes, gracias al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas avanzadas.

Además, se ha trabajado en el desarrollo de sistemas pre-comerciales con tecnología nacional para la generación de hidrógeno aprovechando calores residuales. Asimismo, se ha tratado la producción de hidrógeno y biometano a partir de biomasa gracias a la implementación de procesos biotecnológicos avanzados.

Por otro lado, se ha afrontado el desarrollo de tanques de almacenamiento para hidrógeno comprimido a partir de tecnología nacional con propiedades mejoradas desde el punto de vista de la seguridad, el uso y el reciclado.

A su vez, también se ha abordado el diseño y construcción de estaciones de repostaje de hidrógeno con capacidad para diferentes tipos de vehículos, con múltiples opciones de compresión, más seguras y manteniendo los reducidos tiempos de repostaje, así como desarrollos innovadores en la síntesis de biocombustibles y portadores de hidrógeno que permitan un almacenamiento energético eficaz.

En lo relacionado con los usos del hidrógeno tanto a nivel industrial como residencial, se han ejecutado desarrollos de sistemas de combustión de hidrógeno y mezclas de gas natural/hidrógeno que contribuyen a impulsar los nuevos desarrollos nacionales hacia escenarios más eficientes, seguros y sostenibles.

Por esta parte, se ha trabajado en líneas de actuación focalizadas en pilas de combustible para transporte pesado, aeronáutico y naval.

Además, se ha desarrollado actividad para implantar soluciones industriales de diferente índole (captura CO2, uso de hidrógeno como agente químico, agente reductor, combustible para pilas de combustible, etc.) para la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero en la industria.

De acuerdo con Universidades, éstos van desde la integración de soluciones innovadoras en el ámbito residencial, hasta las industrias intensivas en energía, pasando por sectores estratégicos nacionales como el hotelero o portuario y están acompañados de herramientas de integración y simulación que permitan mejorar la seguridad, fiabilidad, versatilidad y eficiencia.

Por último, se ha llevado a cabo una actividad transversal a los desarrollos técnicos que ha englobado los análisis tecno-económicos, la difusión de los resultados y el lanzamiento de los modelos de utilidad, con el propósito de que los nuevos desarrollos tecnológicos nacidos de este proyecto tengan el mayor impacto sobre la sociedad y la industria nacional.