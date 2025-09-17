Ciencia: El plástico puede acumularse en las partes comestibles de los vegetales

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Algunas de las partículas más diminutas que se encuentran en el medio ambiente pueden ser absorbidas por las secciones comestibles de los cultivos durante el proceso de crecimiento. Así lo ha demostrado una nueva investigación que utilizó rábanos para demostrar, por primera vez, que los nanoplásticos, algunos de los cuales miden tan solo una millonésima de centímetro de diámetro, pueden penetrar en las raíces, antes de extenderse y acumularse en las partes comestibles de la planta.

NUEVA VÍA DE INGESTIÓN INVOLUNTARIA DE NANOPLÁSTICOS

Los investigadores afirman que los hallazgos revelan otra vía potencial para que humanos y animales consuman involuntariamente nanoplásticos y otras partículas y fibras cada vez más presentes en el medio ambiente. También subraya la necesidad de más investigación para indagar en un problema emergente de seguridad alimentaria y los impactos precisos que podría tener en el medio ambiente y la salud humana. El estudio, publicado en la revista Environmental Research, contó con la participación de expertos en ciencias vegetales, química ambiental y contaminación plástica de la Universidad de Plymouth. Se aplicaron técnicas similares a las empleadas previamente por el equipo para demostrar la rápida absorción de nanopartículas plásticas por especies de moluscos y peces de importancia comercial, lo que añade evidencia de que estas partículas pueden desplazarse y acumularse a lo largo de la cadena alimentaria.

Para la nueva investigación, los científicos colocaron rábanos en un sistema de cultivo hidropónico, con las raíces no carnosas de la planta en contacto con una solución de nanopartículas de poliestireno que contenía carbono radiomarcado, según un comunicado de la Universidad de Plymouth. Después de cinco días, examinaron la profundidad de penetración de las partículas en la planta y descubrieron que casi el 5% de las que originalmente estaban en la solución habían sido retenidas por el sistema radicular, lo que equivale a millones de nanoplásticos que entraron en el cultivo. De esas partículas, aproximadamente una cuarta parte se había introducido en las raíces carnosas comestibles, mientras que el 10% se había acumulado en las hojas.