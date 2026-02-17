Ciencia: el primer eclipse solar de 2026 visible desde la Antártida

La Luna pasaba entre el Sol y la Tierra, pero, al estar en su punto más alejado de nuestro planeta, no pudo ocultar completamente el disco solar, creando un impactante "anillo de fuego".

El fenómeno fue visible en su totalidad solo para los investigadores estacionados en bases antárticas, mientras que los observadores en los confines más australes de Sudamérica y África, y en algunas partes de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, solo pudieron admirar el espectáculo parcialmente.

El punto álgido del eclipse duró aproximadamente dos minutos.

"Se realizarán mediciones en la estación ítalo-francesa Concordia, en la Antártida, utilizando un radiómetro", declaró a ANSA Gerardo Capobianco, del Instituto Nacional de Astrofísica de Turín.

Un radiómetro es un instrumento que mide la intensidad de la radiación electromagnética. Dispositivos similares se utilizan, por ejemplo, en los satélites meteorológicos que observan la Tierra.

"Ya se planificaron observaciones para el eclipse solar total del 12 de agosto -agregó Capobianco- aunque no serán científicamente viables. El evento no será visible desde Italia porque el Sol se pondrá antes, e incluso en Islandia y España hay pocas posibilidades de observarlo debido a factores meteorológicos".

El fenómeno de los eclipses solares se debe a una extraordinaria coincidencia astronómica: la Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol, pero este se encuentra, en promedio, 400 veces más lejos de la Tierra que nuestro satélite.

Esto hace que ambos objetos parezcan tener aproximadamente el mismo tamaño en el cielo.

Por lo tanto, la Luna puede oscurecer completamente al Sol desde nuestra perspectiva, a menos que, como en este caso, se encuentre en el punto más alejado de su órbita alrededor de la Tierra, lo que la hace parecer ligeramente más pequeña. (ANSA).