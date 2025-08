Ciencia: El Sudario de Turín, la ciencia desmitifica

Así lo indica una simulación 3D publicada en la revista Archaeometry, que confirma la hipótesis de un artefacto medieval, planteada desde hace tiempo, a partir del estudio publicado en 1989 que ubica en tiempo al Sudario entre 1260 y 1390.

El análisis fue realizado por el experto brasileño Cicero Moraes, conocido por sus reconstrucciones tridimensionales de los rostros de numerosos personajes históricos, desde Antonio de Padua hasta Francisco Petrarca.

Uno de sus trabajos más recientes, publicado en junio de 2024, reconstruyó el rostro de Irhoud, el Homo sapiens más antiguo descubierto hasta la fecha, quien vivió hace 315.000 años.

"La imagen del Santo Sudario de Turín es más consistente con una matriz de bajorrelieve", declaró Moraes a Live Science.

"Dicha matriz podría haber sido de madera, piedra o metal", añadió el experto, "y pigmentada, o incluso calentada, solo en las zonas de contacto, produciendo la huella observada".

Utilizando herramientas de simulación 3D, Moraes comparó dos escenarios: en el primero, se colocó una lámina virtual sobre un cuerpo humano reconstruido, y en el segundo, sobre una escultura en bajorrelieve.

Los resultados muestran que el segundo escenario coincide casi exactamente con las fotografías del Santo Sudario, mientras que la tela colocada sobre el cuerpo humano produjo una imagen mucho más distorsionada.

El experto italiano Andrea Nicolotti, profesor de Historia del Cristianismo en la Universidad de Turín, también coincide con las conclusiones de Moraes, pero enfatizó en Skeptic.com que el estudio no revela nada nuevo.

"Cicero Moraes tiene razón, pero su investigación no es particularmente revolucionaria", afirma Nicolotti. Desde hace al menos cuatro siglos sabemos que la imagen corporal del Santo Sudario ciertamente no pudo haber sido creada mediante el contacto con un cuerpo tridimensional, sentenció. El Sudario de Turín, que es objeto de veneración para muchos, mide 444 cm × 112 cm aproximadamente y se custodia en Turín, en la capilla de la Sábana Santa ―construida expresamente para ese fin entre 1668 y 1694, durante el reinado del duque Carlos Manuel II de Saboya―, una obra maestra del barroco italiano finalizada por Guarino Guarini que se encuentra dentro de un complejo de edificios que incluye la catedral, el palacio Real y el palazzo Chiablese. Aunque algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro, y que el rostro que aparece es el suyo, la Iglesia católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero en 1958 el papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesucristo. En 1988 la Santa Sede autorizó la datación por carbono-14 de la sábana, que se realizó en tres laboratorios diferentes, y los tres laboratorios dataron los hilos de lino de la tela (con un intervalo de confianza del 95%) entre 1260 y 1390. Ese período de tiempo coincide con la primera aparición documentada de la sábana, en 1354. (ANSA).