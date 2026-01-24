Ciencia: El telescopio Einstein, prioridad estratégica de Italia

Según se informa, el deseo de un plazo más breve surgió en el marco de la cumbre intergubernamental ítalo-alemana reciente, en un intercambio de ideas entre la ministra de Universidades e Investigación de Italia, Anna Maria Bernini, y la ministra federal de Investigación, Tecnología y Espacio alemana, Dorothee Bar. El Telescopio Einstein es una prioridad estratégica para Italia y una oportunidad científica trascendental para Europa, señaló Bernini, quien destacó el valor de la colaboración con Alemania, que ha presentado dos candidaturas para albergar la infraestructura.

La candidatura italiana es la zona de la mina en desuso Sos Enattos, que cuenta con características geofísicas y ambientales favorables para albergar el Telescopio Einstein, en la isla de Cerdeña.

Estas características son reconocidas por la comunidad científica como unas de las más adecuadas en Europa para la construcción de un laboratorio subterráneo dedicado a la observación de ondas gravitacionales, gracias a los niveles extremadamente bajos de ruido sísmico y antropogénico, condiciones que permiten un rendimiento óptimo de la infraestructura.

El Telescopio Einstein también es una prioridad para el gobierno federal alemán, que está evaluando los aspectos científicos y los datos relativos a las dos ubicaciones propuestas (una en Sajonia y otra en Maastricht) para tomar una decisión objetiva en los próximos meses.

El 12 de enero, Italia y Alemania firmaron una declaración de intenciones para fortalecer su colaboración en preparación de sus respectivas candidaturas para albergar el Telescopio Einstein.

En este sentido, Bernini señaló que la comunidad científica internacional favorece la opción de dos ubicaciones, basada en dos interferómetros en forma de L, como la solución capaz de garantizar los mejores resultados científicos y reducir los riesgos tecnológicos y financieros.

El ET es un proyecto europeo de vanguardia para construir un observatorio de ondas gravitacionales de tercera generación bajo tierra. Diseñado para ser 10 veces más sensible que los actuales, detectará colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, permitiendo estudiar el universo profundo y poner a prueba la teoría de la relatividad general.

Se planea situarlo entre 200 y 300 metros bajo tierra para evitar vibraciones superficiales. Consistirá en túneles en forma de triángulo con brazos de 10 kilómetros de longitud que utilizan interferometría láser. Permitirá observar el universo oscuro, incluyendo agujeros negros primordiales, remontándose a las "edades oscuras" cósmicas antes de las primeras estrellas.

Su construcción está prevista para comenzar cerca de 2028 y su entrada en operaciones podría darse en 2035. El ET será crucial para entender la materia oscura y la energía oscura, mejorando la comprensión de la física en condiciones extremas.

