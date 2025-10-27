Ciencia.-El Telescopio Solar Europeo (EST) supera con éxito la revisión del diseño preliminar de Edificación y Obra Civil

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El proyecto del Telescopio Solar Europeo (EST) ha alcanzado un hito decisivo con la finalización de la revisión del diseño preliminar (PDR, Preliminary Design Review) de Edificación y Obra Civil, que ha recibido una valoración "muy positiva" por parte del panel de expertos revisores. Este paso marca el inicio de la fase de diseño detallado y construcción de la infraestructura que albergará el mayor telescopio solar de Europa, según ha informado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). La revisión, iniciada el 2 de septiembre, concluyó con reuniones presenciales los días 21 y 22 de octubre en las instalaciones de IACTEC en Tenerife. Durante estas sesiones, expertos en distintas áreas debatieron junto al equipo técnico de EST los principales aspectos de los diseños preliminares, que abarcan los edificios, instalaciones y obras civiles necesarias en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. El panel revisor, presidido por Fernando Rueda del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, estuvo integrado por Manuel García Román de la Universidad de La Laguna como revisor y Javier Herrera y Jorge Gmelch del Instituto de Astrofísica de Canarias, Miguel Estéves del Institut für Sonnenphysik y Vicente Sánchez, como observadores. Todos subrayaron la calidad técnica, el rigor y el grado de madurez alcanzado por la documentación revisada. Por parte de EST participaron Héctor Socas, director de la Fundación Canaria EST; Manuel Collados, Investigador Principal del Instituto de Astrofísica de Canarias; Mary Barreto, directora técnica y Project Manager; y Alejandra Martín, administradora de la Fundación Canaria EST. También asistieron los responsables de las distintas áreas de ingeniería, que lideran el desarrollo técnico del proyecto: Yanira Carballo, de Edificación y Obra Civil; Juan Cózar, de Ingeniería Mecánica; Miguel Núñez, de Ingeniería de Sistemas; Jorge Quintero, de Ingeniería de Control; Claudia Ruiz, de Sistemas de Instrumentos y Pedro García, de Instalaciones. Desde el IAC hna destacado que la revisión con resultado favorable "refuerza la solidez del trabajo desarrollado y permite avanzar con las máximas garantías de calidad técnica y operativa hacia la construcción de la infraestructura técnica que acogerá el Telescopio Solar Europeo en el Observatorio del Roque de los Muchachos". El próximo paso será la redacción del Proyecto Básico y la tramitación ambiental del proyecto, prevista a lo largo del próximo año, antes de iniciar la fase de ejecución de las obras.

