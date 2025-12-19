Ciencia.- El Telescopio TTT en el Observatorio del Teide detecta el primer 'jet' periódico y oscilante en un cometa interestelar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Two-meter Twin Telescope (TTT) ha realizado la primera detección de un chorro de gas y polvo (o jet) y su modulación periódica en un cometa interestelar, el 3I/ATLAS. El estudio, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, proporciona la primera evidencia de actividad localizada de un núcleo interestelar, ofreciendo una visión única sobre la naturaleza de un cuerpo celeste formado fuera de nuestro Sistema Solar.

La investigación ha sido liderada por Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges. Los coautores son Javier Licandro, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y Miguel R. Alarcon, investigador predoctoral del IAC y director de operaciones científicas en Light Bridges, según ha informado el Instituto de Astrofísica de Canarias en una nota de prensa.

"En julio y partiendo de la variabilidad en brillo de la coma, fuimos los primeros en hablar de su periodo de rotación de alrededor de 17h, y ahora reportamos el primer jet en un cometa interestelar que además, confirma la rotación calculada en julio ", ha explicado Miquel Serra-Ricart.

Serra-Ricart también ha destacado la "sorprendente familiaridad" del objeto, a pesar de su origen: "El 3I/ATLAS es un cometa interestelar extraordinariamente normal. La detección de este chorro nos permite establecer una comparación directa con los mecanismos de actividad observados en los cometas de nuestro propio Sistema Solar", ha advertido.

"Caracterizar los jets en un cuerpo como 3I/ATLAS representa una oportunidad única para investigar el comportamiento físico de un cuerpo prístino formado en otro sistema planetario", ha añadido Licandro.

SOBRE LAS OBSERVACIONES

Las observaciones clave han sido realizadas con el Two-meter Twin Telescope en el Observatorio del Teide, en Tenerife, a lo largo de una campaña intensiva de 37 noches entre julio y septiembre de 2025 para el proyecto PLANETIX25. El equipo utilizó al límite las capacidades de almacenamiento y computación en ASTRO POC, una infraestructura astrofísica de cómputo de carácter público-privada, para centrarse en las estructuras de la coma interna del 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar confirmado.

Mediante una técnica de filtrado de la imagen --transformación laplaciana--, el equipo detectó un débil, pero definido, chorro de gas y polvo saliendo del núcleo. Esta es la primera prueba de que un núcleo interestelar presenta una liberación de material tan focalizada.

El hallazgo más significativo, puntualizan, es que el chorro no se mantuvo estático. Un análisis detallado de su posición reveló una pequeña, pero significativa, modulación periódica alrededor del eje de giro del núcleo. Esta oscilación del jet, siendo la primera de su tipo detectada en un cometa interestelar, permitió al equipo deducir el periodo de rotación del núcleo.

Se concluyó, asimismo, que el periodo de rotación del cometa 3I/ATLAS es de entre 14 y 17 horas si el chorro se origina cerca de uno de los polos, confirmando las medidas realizadas el pasado mes de julio también con datos del TTT por personal investigador del IAC, el Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan) y la Universidad Complutense de Madrid.

IMPORTANCIA CIENTÍFICA

Los chorros cometarios son trazadores clave de la actividad del núcleo y de su estado de rotación. La metodología que permitió este descubrimiento fue un filtrado óptimo de las imágenes, el cual realza las estructuras tenues y anisotrópicas del jet del fondo brillante de la coma. Este análisis avanzado contribuye significativamente a comprender cómo se comportan los volátiles y el polvo en cuerpos que, como el 3I/ATLAS, han viajado por el espacio interestelar y contienen material original de la formación de un sistema planetario ajeno.

Light Bridges es una institución de investigación privada establecida en las Islas Canarias. Su actividad se centra en la operación de telescopios robóticos y el tratamiento masivo de datos. Su visión es avanzar el conocimiento científico mientras se promueve la sostenibilidad tanto ambiental como financiera. Gestiona los telescopios robóticos más grandes y nuevos en el Observatorio del Teide -administrado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)- junto con Centros de Computación de Alto Rendimiento (HPC) para Astronomía.