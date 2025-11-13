Ciencia.- El tritón palmeado colonizó Europa desde los Pirineos, según un estudio

BARCELONA, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un estudio de un equipo liderado por el Museu de Ciències Naturals de Barcelona y el Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), afirma que el tritón palmeado (Lissotriton helveticus) "colonizó" Europa desde los Pirineos.

Publicado en la revista 'Ecology and Evolution', utiliza datos genómicos de alta resolución para identificar las rutas de dispersión postglacial y los refugios climáticos que permitieron la supervivencia de la especie durante las glaciaciones del Cuaternario, informan los dos centros en un comunicado de este jueves.

Los resultados indican que sobrevivió a las glaciaciones en refugios climáticos en el norte de la Península Ibérica, desde donde se expandió hacia Europa siguiendo dos rutas: una por la cuenca del Ebro y otra por los Pirineos, especialmente desde la zona de Andorra --origen de la recolonización europea de la especie--.

El autor principal del estudio, Bernat Burriel, explica que este estudio les ha permitido "entender cómo las glaciaciones modelaron la distribución actual del tritón palmeado y cómo los Pirineos actuaron como puente biogeográfico clave".

Las condiciones climáticas durante periodos cálidos favorecieron la expansión del tritón, y el estudio destaca el papel de los ríos como vías de dispersión y como refugios climáticos, en particular el río Garonne que fue "clave" en la dispersión hacia el norte durante periodos interglaciales.

El estudio ha contado con investigadores del IBE y del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (Tarragona), así como investigadores de varias instituciones del resto de España y de Europa; y ha estado financiado por la Fundación La Caixa, la Fundació Barcelona Zoo y el programa Joan Oró de la Generalitat, entre otros.