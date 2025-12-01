Ciencia.- El XVIII Maratón Científico del RJB-CSIC homenajea a su comunidad investigadora y técnica en su 270º aniversario

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La XVIII edición del Maratón Científico del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) rendirá homenaje este miércoles, 3 de diciembre, a su comunidad investigadora y técnica en el marco de la celebración de su 270º aniversario, según ha informado la institución.

En concreto, se presentarán casi 30 comunicaciones, entre las que se encuentran estudios y trabajos sobre los líquenes como bioindicadores de la calidad del aire en Madrid, así como la estructura y variabilidad de las comunidades microbianas marinas, la composición de briófitos en los bosques endémicos de Pisa, el impacto de las plantas laticíferas, especies de musgo de 'Bryaceae' o el árbol de la vida de la Flora Ibérica.

También, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT-MICIU) y de la Sociedad de Amigos del RJB, se llevarán a cabo proyectos de ciencia ciudadana como 'Resilvestra', así como de divulgación científica, como 'Bancos de germoplasma' o 'PequeZine Natural'.

De este modo, durante toda la jornada matinal del 3 de diciembre, un total de 27 personas de la comunidad científica, técnica y educativa presentarán sus comunicaciones en un formato de ocho minutos de duración, a los que seguirán dos minutos más dedicados a resolver dudas y contestar preguntas de los asistentes.

El evento divulgativo finalizará con la elección, por parte de un jurado, de las mejores presentaciones predoctorales, defendidas por jóvenes investigadores, así como las mejores presentaciones por estudiantes de máster. La entrada al acto es libre, por calle Claudio Moyano, 1, hasta completar el aforo de la sala.