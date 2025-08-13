Ciencia: En Buenos Aires, restos de gran can de 200.000 años

La pieza dental fue recuperada durante una excavación de rutina que el equipo del museo realiza en Campo Spósito, Bajo del Tala, unos 170 kilómetros al norte de la capital argentina.

El diente fósil hallado permite inferir que hace unos 200.000 años, que es la antigüedad del piso en el que fue descubierto, existió en nuestra zona un cánido de gran tamaño corporal cuyo género no se podrá llegar a identificar debido a la escasez del material encontrado, dijeron a Ansa miembros del museo.

La llanura pampeana fue hábitat de diferentes especies de cánidos fósiles que depredaban animales de pequeño a mediano tamaño. Solitarios o en grupos, estos perros eran carnívoros que recorrían la región en busca de presas de diversos tamaños.

Desde el museo explican que "sus restos son tan escasos que es la segunda vez, en 25 años, que el grupo recupera un fósil vinculado a estos animales". En octubre de 2000, se encontró uno de los dos únicos esqueletos completos de un perro extinto del género Theriodictis, que desde aquellos años se exhibe en el museo.

"Este nuevo hallazgo, a pesar de ser un solo canino o colmillo, nos sirve para comprobar la presencia, para el rango de los 200.000 años, de una especie de cánido de gran tamaño en el norte bonaerense", comentaron los científicos.

El equipo del Museo Paleontológico contó con la participación del especialista en carnívoros fósiles, el doctor Francisco Prevosti, Profesor de la Universidad Nacional de La Rioja e Investigador Principal de Conicet (el ente nacional de investigaciones), para la evaluación general de la pieza hallada en Campo Spósito. (ANSA).