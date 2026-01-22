Ciencia: En Buenos Aires, un río de 200.000 años con riquezas paleontológicas

El yacimiento paleontológico de Campo Spósito, a 8 kilómetros de la ciudad de San Pedro (186 kilómetros al norte de la capital argentina), es un lugar descubierto por el Grupo Conservacionista de Fósiles en noviembre de 2001.

Desde entonces, el equipo del Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres sabía que estaban excavando el lecho de un río prehistórico que contiene gran cantidad de piezas fósiles, pero era muy importante tratar de conocer su morfología.

"A finales de octubre del año pasado, en interacción con la empresa CADEX (Compañía Austral de Exploración), se intentó algo muy inusual. Se escaneó todo el yacimiento con un georadar para intentar 'ver' la forma de ese riacho o arroyo prehistórico donde están depositados los fósiles bajo el terreno", explica un comunicado del museo.

La prospección mediante un georadar tuvo como prioridad la detección y el posicionamiento del paleocanal existente en un sector de la Reserva Paleontológica Campo Spósito, ubicada en el campo propiedad de la familia del mismo nombre, quienes colaboran con el museo desde el descubrimiento del lugar.

"Hasta hace un par de meses creíamos estar excavando un tramo recto de un antiguo río. Pero los escaneos efectuados mostraron claramente que estamos trabajando justo en el medio de un meandro o curva de aquel río prehistórico. Esto explica la gran acumulación de restos fósiles en un sector relativamente pequeño", comentó José Luis Aguilar, desde la dirección del museo y uno de los descubridores de ese yacimiento.

"En ese lugar ya se han extraído numerosas piezas de perezosos gigantes, caballos fósiles, mastodontes, un cánido de gran tamaño, tortugas de agua dulce, peces, armadillos gigantes, macrauchenias, dos géneros de ciervos extintos. En definitiva, todo un zoológico prehistórico que hoy suma unas 25 especies en su listado", detalló.

Ahora, se logró establecer con mucha exactitud, la silueta del viejo río y entender que la mayor concentración de restos está depositada en un canal de unos 50 metros de largo, que tiene un ancho máximo de unos 6 metros.

Allí, los fósiles están inmersos en una capa de barro consolidado de alrededor de 1,20 metros de espesor. Con el nuevo bagaje de información, los expertos podrán planear las excavaciones con un alto grado de éxito y optimizar los recursos del museo cada vez que trabajan en ese campo.

CADEX es una empresa dedicada a la realización de estudios geofísicos aplicados a la ingeniería, geología y arqueología. "Las características técnicas del Geodar utilizado permitieron, en un solo barrido, obtener resoluciones de calidad a poca profundidad y de manera simultánea, a mayor profundidad", explicaron Sergio Katabian y Daniel Cofler, de la firma que colaboró con los académicos.

"Los datos obtenidos son muy relevantes para la comprensión de ese sitio y el conocimiento de su morfología permitirá facilitar las tareas de excavación del museo", añadieron.

