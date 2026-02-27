Ciencia: En el cerebro de los superancianos, la firma de la resiliencia

Así lo indica un estudio publicado en la revista Nature y liderado por la Universidad de Illinois en Chicago, que analizó muestras de tejido cerebral provenientes de distintos individuos.

La firma identificada podría ayudar a desarrollar nuevas terapias destinadas a favorecer un envejecimiento saludable y prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

Diversas investigaciones realizadas en las últimas décadas habían sugerido que en el hipocampo —la región cerebral vinculada a la memoria— pueden generarse nuevas neuronas a lo largo de toda la vida.

El estudio coordinado por Orly Lazarov y Jalees Rehman confirma este fenómeno y demuestra además que la formación neuronal ocurre a ritmos muy diferentes según cada persona.

Mientras quienes presentan los primeros signos de deterioro cognitivo muestran una generación neuronal mínima —y en pacientes con Alzheimer avanzado esta resulta casi inexistente—, el cerebro de los grandes ancianos continúa produciendo un elevado número de nuevas neuronas, incluso el doble que otros adultos mayores sanos.

"Lo más estimulante para el público es que este estudio demuestra que el cerebro que envejece no está necesariamente destinado al deterioro", señaló Ahmed Disouky, primer autor de la investigación.

Comprender cómo algunas personas mantienen naturalmente la neurogénesis —añadió— abre la puerta a estrategias capaces de ayudar a un mayor número de adultos a preservar la memoria y la salud cognitiva con el paso del tiempo. (ANSA).