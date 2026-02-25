Ciencia: en el corazón de la Vía Láctea una inmensa nube de moléculas

El potente telescopio radix ALMA, instalado en el Observatorio Europeo Austral (ESO), en los Andes chilenos, la observa con un detalle sin precedentes

Los resultados de la investigación se recogen en cinco artículos científicos, uno de los cuales presenta a Mattia Sormani, de la Universidad de Insubria, y ya fueron aceptados para su publicación en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

En el centro de nuestra galaxia se encuentra la presencia de un enorme agujero negro y una inmensa nube de gas frío, llamada Zona Molecular Central (o Cmz del inglés Central Molecular Zone), cuyo análisis siempre ha sido muy difícil

"Es un lugar de extremos, invisible a nuestros ojos, pero ahora revelado con extraordinario detalle", dijo Ashley Barnes, astrónoma de ESO y parte del equipo que obtuvo los nuevos datos de la colaboración ALMA CMZ Exploration Survey (ACES)

El resultado final es una imagen que abarca más de 650 años luz, revelando estas densas nubes de gas y polvo con todo detalle, desde las que se extienden decenas de años luz hasta las pequeñas nubes de gas que rodean estrellas individuales

Revela su composición con tanto detalle por primera vez. Se observaron docenas de moléculas diferentes, desde las más simples como el monóxido de silicio hasta las más complejas moléculas orgánicas como el metanol, la acetona y el etanol, que fluyen a lo largo de filamentos que alimentan las acumulaciones de material a partir de las cuales se forman las estrellas

Esta misma región en el centro de la Vía Láctea alberga algunas de las estrellas más grandes de la galaxia, muchas de las cuales viven y mueren muy rápidamente, terminando sus vidas en potentes explosiones de supernova

"La estructura del gas en el centro galáctico es extremadamente compleja, casi fractal", afirmó Italian Sormani

"Fenómenos de este nivel de complejidad solo pueden estudiarse con un enfoque numérico", agregó

En resumen, se trata de una enorme cantidad de datos, resultado de docenas de observaciones individuales que se combinaron como mosaicos para crear una instantánea de una porción del cielo del tamaño de tres lunas llenas colocadas una al lado de la otra

"Al estudiar cómo nacen las estrellas en la Zona Molecular Central -agregó Steve Longmore, de la Universidad John Moores de Liverpool- también podemos obtener una imagen más clara de cómo crecieron y evolucionaron las galaxias. Creemos que la región comparte muchas características con las galaxias del Universo primitivo, donde las estrellas se formaron en entornos caóticos y extremos"

Estas observaciones se mejorarán aún más en el futuro, con mejoras en la sensibilidad de la visión de ALMA en algunas longitudes de onda, y con la llegada del Extremely Large Telescope, a partir de 2027, que, con su espejo primario de 39 metros de diámetro, será el telescopio más grande del mundo

