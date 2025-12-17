Ciencia: En estudio nuevos sensores para leer el cerebro neurona por neurona

El proyecto, de dos años de duración y con un valor superior a los US$4.000.000, está cofinanciado por la Región italiana de Lombardía en el marco de la convocatoria "Collabora & Innova".

"La enorme cantidad de información recopilada por la plataforma electrofisiológica basada en Sinaps se procesará mediante infraestructuras computacionales que incluyen inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático, con el fin de extraer información útil para el descubrimiento y la validación de nuevos fármacos", observa Giuseppe Santella, director general de la empresa líder, Corticale Srl.

"El proyecto busca así identificar la eficacia de nuevas moléculas con mayor rapidez y precisión, reduciendo los tiempos y costes de desarrollo y acelerando la disponibilidad de terapias eficaces para pacientes con enfermedades neurológicas que, a menudo, son incurables hoy en día", concluye. (ANSA).