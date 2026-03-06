Ciencia: en Italia, 60,7 millones de euros para contratar 2000 investigadores

La ministra Anna Maria Bernini firmó los decretos de aplicación del Plan extraordinario para la contratación y el desarrollo del personal investigador, previsto en la Ley de Presupuestos de 2026. El objetivo del plan, según señala el MUR en un comunicado, es consolidar las competencias desarrolladas en los proyectos financiados por el Consejo Nacional de Investigación (NRRP).

"Esta asignación adicional de 60,7 millones de euros anuales representa una inversión en el futuro de la investigación italiana y un reconocimiento al extraordinario valor del capital humano que el PNRR contribuyó a formar e integrar en el corazón de nuestro sistema universitario y científico", observa Bernini.

En cuanto a los recursos, en 2026, el MUR prevé destinar un total de 18,5 millones de euros a la contratación de investigadores en universidades e instituciones de investigación, cifra que aumentará a 60,7 millones de euros anuales a partir de 2027. Estos fondos podrán complementarse posteriormente con una cofinanciación de hasta el 50% procedente de instituciones y universidades individuales. "Este mecanismo nos permite, por tanto, duplicar la inversión ministerial y fortalecer estructuralmente la contratación", se lee en la nota.

De los 2000 investigadores que se contratarán mediante concurso, 1051 serán científicos del PNRR. Además, 880 se asignarán a universidades y 204 a instituciones de investigación supervisadas por el MUR.

La financiación para la contratación en instituciones públicas de investigación ascenderá a 7,2 millones de euros en 2026, cifra que aumentará a 8,7 millones de euros anuales a partir de 2027. Estos recursos permitirán la contratación permanente de 276 investigadores y tecnólogos. En concreto, se asignarán 2,7 millones de euros al Consejo Nacional de Investigación (CNR) para 97 investigadores y tecnólogos, 2,9 millones de euros al Instituto Nacional de Física Nuclear para 91 contrataciones y 1,6 millones de euros al Instituto Nacional de Astrofísica para 52 contrataciones.

Además, se prevén 18 nuevas contrataciones en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, con una financiación anual de 610.000 euros, seis nuevas contrataciones en la Estación Zoológica Anton Dohrn (191.000 euros) y tres nuevas contrataciones en el Instituto Nacional de Investigación Metrológica (128.000 euros).

El Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental, con seis nuevas contrataciones por 225.000 euros, y el Área de Investigación Científica y Tecnológica de Trieste, con tres nuevas contrataciones financiadas con 190.000 euros, completan el panorama.

El plan extraordinario de contratación impulsado por la ministra de Universidades e Investigación representa una señal importante para el fortalecimiento del sistema científico nacional y la valorización de las competencias desarrolladas durante los años del Consejo Nacional de Investigación (NRRP).

Estas fueron las declaraciones de Fabio Florindo, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, tras la firma, por parte de la ministra Bernini, del decreto que implementa el plan extraordinario para la contratación y valorización del personal investigador previsto en la Ley de Presupuesto de 2026.

"Se prevén 18 nuevas contrataciones de investigadores y tecnólogos para el INGV: una contribución significativa que nos permitirá consolidar una profesionalidad de alto nivel y fortalecer las actividades de investigación y monitoreo de fenómenos naturales al servicio del país", añadió el presidente.

"Invertir de forma continua en el capital humano de la investigación es una decisión estratégica para garantizar la continuidad de las trayectorias científicas iniciadas en los últimos años y para apoyar la capacidad de Italia para abordar los desafíos de los riesgos naturales y comprender el planeta con herramientas cada vez más avanzadas", subrayó Florindo.

