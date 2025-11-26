Ciencia. España destinará US$455 millones de media al año a la ESA para el periodo 2026-2030, un 50% más que la aportación actual
Ciencia. España destinará US$455 millones de media al año a la ESA para el periodo 2026-2030, un 50% más que la aportación actual.
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de España ha incrementado su contribución a la Agencia Espacial Europea (ESA) hasta alcanzar la cifra de 455 millones de euros de media al año para el periodo 2026-2030.
Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha asistido en Bremen (Alemania) al Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea.
La ministra ha explicado que esta contribución es más de un 50% superior a la del periodo en curso, y más del triple con respecto a 2017.
Morant también ha avanzado que España, a través de esta contribución, podrá acompañar a la empresa ilicitana PLD Space en la comercialización del lanzador Miura 5 y el desarrollo de versiones avanzadas del lanzador, con una inversión de 169 millones de euros a través del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC, por sus siglas en inglés) de la ESA.
- 1
Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años
- 2
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 3
Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo fue hallado en el río después de días desaparecido
- 4
El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines