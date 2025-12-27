Ciencia: Etna y Stromboli activos, los volcanes dan espectáculo

El departamento regional de Protección Civil de Sicilia emitió el cambio, comunicando el "movimiento al nivel F1 del sistema Etnas" debido a la "alta probabilidad de formación de fuentes de lava", lo que activa la "fase operativa de Alarma local".

El sistema Etnas (sistema de alerta integrado del Etna) es una plataforma digital avanzada desarrollada para monitorear y predecir las erupciones del Etna. El mecanismo de alerta se activa después de que un software basado en ciertos parámetros indique al INGV -el instituto de vulcanografía italiano- que se están empezando a superar los umbrales de alerta.

El sistema envía automáticamente un mensaje al Departamento Regional de Protección Civil, que, a través del sistema Etnas, alerta a las autoridades locales para que cierren el acceso turístico a las zonas del volcán por encima de los 2500 metros.

Por otra parte, se observa un desbordamiento de lava en el volcán Stromboli, en las Eolias, un archipiélago volcánico al norte de Sicilia. Las imágenes del sistema de monitoreo del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Observatorio Etneano, en Catania, muestran un pequeño flujo de lava que fluye desde el cráter norte hacia la parte superior de la Sciara del Fuoco.

Este flujo tiene varias decenas de metros de longitud y ha permanecido estacionario durante varias horas. Mientras tanto, la actividad estromboliana normal continúa desde varios respiraderos en las áreas principales del cráter.

Desde una perspectiva sísmica, la amplitud promedio del tremor volcánico se ha mantenido en niveles medios.

El análisis de las señales de deformación del terreno no revela variaciones significativas en las series de las redes clinométricas y GNSS de alta frecuencia. (ANSA).