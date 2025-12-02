Ciencia.- Expertos buscan un nuevo sonido para evitar atropellos con los vehículos eléctricos

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El uso de ruido de baja frecuencia puede ayudar a que los vehículos eléctricos se destaquen en entornos concurridos, según un trabajo de expertos del Instituto Americano de Física (Estados Unidos).

En concreto, la estudiante de posgrado Mei Suzuki presenta los esfuerzos de su equipo para diseñar sonidos de aproximación personalizados para vehículos eléctricos en la Sexta Reunión Conjunta de la Sociedad Acústica de América y la Sociedad Acústica de Japón, que se lleva a cabo del 1 al 5 de diciembre en Honolulu, Estados Unidos.

Cabe tener en cuenta que una de las muchas ventajas de los vehículos eléctricos es que son mucho más silenciosos que los vehículos tradicionales de gasolina. No obstante, en algunos casos, son demasiado silenciosos. Los fabricantes de automóviles están obligados a diseñar sus vehículos para que emitan sonidos a baja velocidad para alertar a los peatones de su presencia. Sin embargo, además de algunas regulaciones básicas sobre el volumen, los fabricantes de automóviles tienen libertad para elegir el ruido que desean que emitan sus vehículos. Esta libertad brinda a los investigadores una oportunidad única para diseñar sonidos personalizados y maximizar su eficacia.

Esta nueva investigación trató de diseñar sonidos que orientaran el acercamiento, basados en onomatopeyas, evocados por la imagen de un 'vehículo silencioso'. Estos estímulos incluían sonidos creados a partir de sonidos onomatopéyicos y ruido rosa. Para probar su biblioteca de sonidos creados, el equipo los reprodujo ante voluntarios, tanto en un estudio como en condiciones reales de carretera. A continuación, les pidieron que calificaran cada uno según criterios como 'El sonido transmite urgencia' y 'El sonido es fácil de percibir'. Los ruidos se clasificaron según esta retroalimentación.

Así descubrieron que el sonido con mejor rendimiento era una versión de ruido rosa, un tipo de ruido dominado por notas de frecuencia más baja. "La razón por la que este estímulo sonoro obtuvo la calificación más alta fue por sus fuertes componentes de baja frecuencia y su similitud con el ruido de funcionamiento de un automóvil", comentan los investigadores.

Esta distribución de ruido de baja frecuencia era menos susceptible a ser ahogada por otras fuentes de ruido ambiental, lo que significaba que los voluntarios podían escuchar claramente los vehículos que se aproximaban en todas las condiciones.

Los investigadores planean ahora introducir sonidos similares para bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos y otros dispositivos de movilidad pequeños y livianos. Dado que la investigación sobre sonidos de advertencia de aproximación para dispositivos de micromovilidad es en gran parte inexplorada, creen que esto podría contribuir a reducir las colisiones con peatones y personas con discapacidad visual.