Ciencia.- Fundación BBVA, Medalla a la Promoción de la Ciencia del CSIC por su compromiso con la investigación

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha celebrado este martes el acto de entrega de su Medalla a la Promoción de la Ciencia a la Fundación BBVA por su compromiso y colaboración con el organismo para impulsar una investigación científica de excelencia.

Dentro de las iniciativas conjuntas entre las dos entidades, personal científico del CSIC contribuye, a través de una valoración inicial, al proceso de selección de los prestigiosos Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA.

La implicación del Consejo en la evaluación y concesión de estos galardones refuerza la proyección internacional del organismo, vinculándolo a unos premios de máximo prestigio y ampliando la visibilidad de su liderazgo científico en un entorno de excelencia.

Además, el CSIC y la FBBVA convocan y otorgan de forma conjunta los Premios y las Ayudas CSIC-Fundación BBVA de comunicación científica, que en 2025 han celebrado su cuarta edición. Estos galardones, en sus dos categorías, se han consolidado como una herramienta esencial para promover la cultura científica, mejorar la comunicación especializada y acercar a la sociedad la labor investigadora del CSIC.

La Fundación BBVA está también comprometida con el impulso a la ciencia a través de su amplia red de convocatorias de becas y ayudas a la investigación, de las que se han beneficiado numerosos científicos y científicas del CSIC, tanto a título particular, a través de las Becas Leonardo, como en calidad de grupos de investigación.

Con esta Medalla, el CSIC distingue a aquellas personas o instituciones que hayan favorecido el desarrollo de la investigación de la institución mediante acciones de apoyo, mecenazgo, patrocinio o difusión.

Este galardón se suma a otros, como son las medallas CSIC a la Excelencia Científica y la Extraordinaria al Mérito Científico, unos reconocimientos que pretenden poner en valor la labor de personas o entidades que han destacado por sus aportaciones en beneficio del progreso de la investigación científica.