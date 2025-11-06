Ciencia. Hispasat proporciona 55 accesos satelitales para ayudar en la reconstrucción en Jamaica tras el paso de 'Melissa'

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Hispasat ha donado a Jamaica 55 accesos satelitales en el marco de la ayuda humanitaria que la Unión Europea y UNICEF han destinado al país caribeño para paliar la devastación provocada por el huracán 'Melissa'.

El operador español proporcionará conectividad de manera gratuita durante seis meses por medio de 40 sitios fijos y 15 portables.

Asimismo, en colaboración con la Caribbean Telecommunications Union, destinará a Jamaica a un equipo de profesionales encargado de realizar las primeras instalaciones y de entrenar a instaladores locales para completar estas tareas.

Tras el devastador impacto del huracán 'Melissa', Jamaica sufre una grave interrupción de sus infraestructuras de comunicaciones. La tormenta de categoría 5, con vientos que alcanzaron los 298 km/h, causó una destrucción generalizada en toda la isla, especialmente en el sudoeste.

Según datos del Informe de Situación de la Organización Panamericana de la Salud, a finales de octubre, más de 530.000 jamaicanos se encontraban sin electricidad y los servicios de telefonía móvil e Internet estaban gravemente interrumpidos, más de 500 emplazamientos de telefonía móvil estaban fuera de servicio y 7 emplazamientos críticos habían quedado completamente destruidos.

Sólo entre el 15 y el 22% de los clientes de Internet doméstico cuentan con acceso al servicio. Cientos de miles de personas siguen sin tener un acceso fiable a los servicios de telefonía o Internet, lo que complica las operaciones de rescate y la coordinación de la ayuda humanitaria.

El Gobierno jamaicano estima que alrededor de 400.000 personas se han visto directamente afectadas por la tormenta, muchas de las cuales siguen aisladas debido a los daños sufridos por las carreteras y las infraestructuras.

En escenarios de catástrofe como este, la tecnología satelital es una herramienta clave para acelerar el restablecimiento de las comunicaciones.