Ciencia: Imagen récord de una llamarada solar

Esta es la imagen récord e increíblemente nítida captada por el telescopio estadounidense Daniel K. Inouye, el mayor telescopio solar terrestre, ubicado a más de 3000 metros sobre el nivel del mar en la cima del volcán Haleakala en Hawái.

El resultado, publicado en The Astrophysical Journal Letters por un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Colorado en Boulder, podría cambiar nuestra comprensión de la arquitectura magnética del Sol y mejorar así la predicción del clima espacial.

"Esta es la primera vez que el Telescopio Solar Inouye observa una llamarada de rayos X", afirmó Cole Tamburri, quien coordinó el estudio.

"Es un momento histórico para la ciencia solar", agregó.

La imagen, obtenida el 8 de agosto de 2024, capturó con una resolución sin precedentes los llamados "anillos coronales", arcos de plasma generados por el campo magnético solar que se extienden hacia la atmósfera solar y que suelen preceder a las erupciones.

Los anillos observados tienen una anchura media de unos 48 kilómetros y un grosor de quizás tan solo 21 kilómetros: estas dimensiones los convierten en los más pequeños jamás observados.

"Finalmente estamos observando las escalas espaciales sobre las que hemos estado especulando durante años", continuó Tamburri.

"Esto abre la puerta al estudio no solo del tamaño de los anillos coronales, sino también de sus formas, su evolución e incluso las escalas a las que se produce la reconexión magnética, la fuerza impulsora de las erupciones solares. Es como pasar —concluyó el investigador— de ver un bosque a ver de repente todos los árboles". (ANSA).