Ciencia: Interacciones “lúdicas” entre ballenas y delfines

Un estudio australiano, basado en el análisis de cientos de videos en redes sociales, documentó diversas interacciones entre ballenas y delfines.

Observó su naturaleza lúdica y su importancia para la supervivencia y la conservación de ambas especies.

Investigadores de la Universidad Griffith en Queensland, dirigidos por los investigadores del Programa de Ballenas y Clima Olaf Meynecke y Olivia Crawley, informan que las interacciones observadas en 197 videos de ciencia ciudadana entre seis tipos de ballenas y 13 especies de delfines, grabados durante los últimos 20 años en 17 países, principalmente Estados Unidos y Australia, juegan un papel importante en su conservación.

"Son animales muy inteligentes y, al igual que los humanos, requieren tiempo creativo, tiempo en el que el cerebro se encuentra en modo relajado", escriben los investigadores.

Con pocos animales marinos con los que interactuar, agregan, las oportunidades de juego son beneficiosas para su desarrollo y longevidad.

"El comportamiento lúdico en los eventos descritos en nuestro estudio puede facilitar la capacidad del individuo para cultivar relaciones y ofrecer estimulación sensorial, contribuyendo así al bienestar general", señalan.

Los investigadores observaron que las ballenas y los delfines suelen mantener un estrecho contacto visual y, en ocasiones, incluso contacto físico.

"Al igual que el juego en los humanos, las interacciones lúdicas entre ballenas y delfines pueden ser cruciales para su desarrollo y contribuir a su supervivencia general", escriben.

En futuras investigaciones, planean investigar si las ballenas y los delfines se comunican entre sí de otras maneras, además de los silbidos, chasquidos y gemidos que acompañan sus interacciones. (ANSA).