Ciencia: Italia con fuerte presencia científica en la Antártida

La expedición está dirigida por Gabriele Carugati, glaciólogo de la Universidad de Insubria, quien sustituye a Riccardo Scipinotti, de ENEA (la agencia nacional de nuevas tecnologías), jefe de estación de la misión de verano.

El equipo de este año está compuesto por 12 miembros: cinco italianos del PNRA, seis franceses del Instituto Polar Francés Paul-mile Victor (IPEV) y un investigador de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En ese sentido, el equipo vivirá en aislamiento durante nueve meses a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con tres meses de oscuridad total y temperaturas que pueden alcanzar los -80 øC, garantizando el mantenimiento de la estación y llevando a cabo 21 actividades científicas.

Además, siete proyectos biomédicos, coordinados por la ESA, estudiarán los efectos de un entorno extremo similar al espacial en el equipo.

La misión está financiada por el Ministerio de Universidades e Investigación e implementada por el Consejo Nacional de Investigación (CNR) para la coordinación científica, por ENEA para la planificación y organización logística de las actividades en las bases antárticas, y por el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental (OGS) para la gestión técnica y científica del buque de investigación Laura Bassi.

Asimismo, la 41¦ misión de verano del PNRA a la base Mario Zucchelli concluye al mismo tiempo.

Esa misión incluyó la implementación de 14 actividades científicas, incluyendo proyectos y observatorios permanentes sobre climatología, sismología, geodesia, geomagnetismo, atmósfera superior y actividad solar, vulcanismo, cambios en las comunidades microbianas, permafrost y vegetación.

"La base albergó dos proyectos internacionales de Polarin.

La investigación se centró en la evolución de la criosfera, analizando el drenaje de la capa de hielo, las variaciones estacionales en la velocidad del hielo y las interacciones con la atmósfera", explica Nicoletta Ademollo, coordinadora científica de la expedición.

Mientras tanto, las actividades de investigación a bordo del rompehielos Laura Bassi continuarán hasta marzo próximo, empleando a aproximadamente 30 investigadores y técnicos en cinco proyectos de investigación. (ANSA).