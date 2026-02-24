Ciencia: Italia y Argentina renuevan programa cooperación científica y tecnológica

La ceremonia de firma, según un comunicado de prensa, tuvo lugar en presencia del director nacional de Planificación y Asuntos Internacionales para la Innovación, Ciencia y Tecnología, así como del director de Relaciones con Empresas e Instituciones de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Como resultado del acuerdo, se financiarán ocho proyectos conjuntos de movilidad de investigadores para el período 2026-2027 —tres más que en la edición anterior— en las áreas prioritarias de "física, física médica y astrofísica", "Inteligencia Artificial y aplicaciones para la observación de la Tierra", "materias primas críticas y energías renovables", y "tecnologías agroalimentarias".

Participan un total de ocho universidades (por parte italiana: Florencia, Génova, Parma, Pavía, Salerno y La Sapienza) y seis instituciones de investigación (por parte italiana: el Instituto Nacional de Física Nuclear y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología).

Se destacó el excelente estado de la cooperación científica y tecnológica, reforzado por los resultados superiores del anterior Programa Ejecutivo 2021-2023, que incluyó 64 proyectos de movilidad de investigadores, 56 artículos indexados, 45 iniciativas de divulgación, cuatro resultados de transferencia de tecnología y cinco proyectos que se beneficiaron de financiación adicional europea e italiana.

La firma del IX Programa Ejecutivo con Argentina, uno de los de mayor trayectoria, se produce en un momento favorable en las relaciones bilaterales entre ambos países, como lo demuestran las 132 propuestas de proyectos conjuntos recibidos (casi el doble que en la edición anterior) y en plena consonancia con lo dispuesto en el Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030.

