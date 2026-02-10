Ciencia: Júpiter es más pequeño y plano, según la sonda espacial Juno

Esto según datos de la sonda espacial Juno de la NASA, procesados por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, quienes dirigieron un equipo internacional de Italia, Estados Unidos, Francia y Suiza. El estudio se publica en la revista Nature Astronomy.

Lanzada en 2011 y en órbita alrededor de Júpiter desde 2016, Juno ha recopilado y continúa recopilando datos sobre el planeta gigante gaseoso y sus lunas. La NASA extendió su misión en 2021.

La nueva trayectoria le permitió pasar por detrás de Júpiter desde la perspectiva de la Tierra, algo que su órbita anterior nunca había logrado. "Cuando la sonda pasó por detrás del planeta, se presentó la oportunidad de realizar nuevos estudios científicos. Su señal de radio fue bloqueada y desviada por la atmósfera de Júpiter. Esto permitió una medición nueva y más precisa del tamaño de Júpiter", afirma Scott J. Bolton, del Instituto de Investigación del Suroeste en San Antonio, Texas.

La forma del planeta se había inferido a partir de seis mediciones realizadas hace casi cincuenta años por las misiones Voyager y Pioneer de la NASA. "Esas misiones sentaron las bases, pero ahora contamos con 26 nuevas mediciones realizadas por la sonda Juno", enfatiza Eli Galanti, científico principal que dirigió la investigación.

Basándose en cómo se curvaron las señales de radio al atravesar la atmósfera de Júpiter, se dibujaron nuevos mapas detallados de la temperatura y la densidad del planeta gigante, lo que proporcionó una imagen más clara de su tamaño y forma.

Los investigadores también observaron que, al desplazar ligeramente el radio, los modelos del interior de Júpiter se ajustan mucho mejor tanto a los datos gravitacionales como a las mediciones atmosféricas.

"Este estudio", añade Yohai Kaspi, del Departamento Weizmann de Ciencias Terrestres y Planetarias, "también tiene implicaciones más amplias para comprender la estructura de los planetas gaseosos en general, ya que Júpiter sirve como referencia estándar para el estudio de los gigantes gaseosos dentro del sistema solar y más allá".

Las mediciones previas tampoco tuvieron en cuenta los potentes vientos de Júpiter. Al incluirlos en los cálculos, el equipo aclaró discrepancias de larga data en mediciones previas.

"Esta investigación", concluye Kaspi, "nos ayuda a comprender cómo se forman y evolucionan los planetas. Júpiter fue probablemente el primer planeta en formarse en el sistema solar, y al estudiar lo que sucede en su interior, nos acercamos a comprender cómo se formaron el sistema solar y planetas como el nuestro".