Ciencia: La caída de los mayas estuvo ligada a la sequía

Esto se demuestra mediante la composición química de una estalagmita de una cueva en Yucatán, analizada por un equipo internacional de investigación dirigido por la Universidad de Cambridge. Los resultados se publican en la revista Science Advances.

El análisis detallado de los isótopos de oxígeno presentes en la estalagmita permitió una reconstrucción detallada de los niveles de precipitación para cada estación húmeda y seca entre 871 y 1021 d.C., un período que coincide con el colapso de la civilización maya.

“Conocer la precipitación anual promedio no es tan significativo como conocer las características de cada temporada de lluvias”, explicó el autor principal del estudio, Daniel H.

James.

“Poder aislar la temporada de lluvias nos permite rastrear con precisión la duración de la sequía dentro de ella, lo cual determina el éxito o el fracaso de los cultivos”, dijo.

La información obtenida de la estalagmita muestra que, entre el 871 y el 1021 d. C., se produjeron ocho sequías durante la temporada de lluvias, cada una con una duración de al menos tres años. Se cree que la sequía más prolongada duró hasta 13 años, lo que afectó gravemente a la sociedad a pesar de las técnicas de gestión del agua adoptadas por los mayas.

Estos datos climáticos son consistentes con la evidencia histórica y arqueológica reunida hasta ahora: de hecho, la construcción de monumentos y la actividad política en varios sitios mayas importantes del norte (incluida la famosa ciudad de Chichén Itzá) se detuvieron repetidamente precisamente durante este período de estrés climático. (ANSA).