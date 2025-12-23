Ciencia: La CO2 transformados en sustancias útiles gracias a enzimas artificiales

Este es el resultado obtenido por un equipo de investigadores dirigido por la Universidad Northwestern (EEUU), publicado en la revista Nature Chemical Engineering.

Representa un gran avance en el campo de la biología sintética y allana el camino para el desarrollo de materiales y combustibles sin emisiones de carbono.

Los investigadores, dirigidos por Ashty Karim y Michael Jewett, eligieron el formiato como punto de partida, una molécula líquida simple que se deriva fácilmente del CO₂. Sin embargo, desafortunadamente, las células vivas tienen dificultades para utilizar el formiato eficientemente: solo unos pocos microorganismos pueden digerirlo, y estos son difíciles de manipular.

Los autores del estudio solucionaron el problema desarrollando una vía química completamente artificial que opera fuera de las células mediante enzimas sintéticas.

En tan solo unas semanas, probaron 66 enzimas y más de 3000 de sus variantes para encontrar las que mejor funcionaban, y finalmente seleccionaron las cinco finalistas.

"Inspirados por la naturaleza -afirma Karim- buscamos utilizar enzimas biológicas para convertir el formato derivado del CO₂ en materiales más valiosos. Dado que no existe un conjunto de enzimas capaces de hacer esto en la naturaleza, decidimos diseñar una".

Esta cadena química convierte el formato en acetil-CoA, una molécula fundamental para todas las células vivas, de la que es posible obtener fácilmente otras sustancias como el malato, que se utiliza en alimentos, cosméticos y plásticos biodegradables.

