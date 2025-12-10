Ciencia.- La Complutense presenta la restauración de seis lienzos originales de Santiago Ramón y Cajal

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha presentado la restauración de seis lienzos originales de Santiago Ramón y Cajal, una actuación que forma parte de los actos de clausura del 'Año de Investigación Ramón y Cajal', declarado por el Gobierno de España con motivo del 170 aniversario del nacimiento del científico.

Este ciclo conmemorativo, desarrollado a lo largo de tres años, culminará en 2025. Las obras restauradas pertenecen al patrimonio histórico complutense y fueron delineadas por el propio Cajal durante su etapa como catedrático de Histología y Anatomía Patológica en la institución (1892-1922), ha detallado el centro universitario en un comunicado.

Ejecutadas al óleo por el pintor de cámara Ramón Padró, constituyen un testimonio excepcional de los orígenes de la neurociencia moderna y un ejemplo singular de la unión entre arte y ciencia al servicio de la docencia universitaria.

La intervención ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado el 3 de abril de 2025 entre la UCM, Despacho de Asistencia y Servicios Legales S.A. y la Fundación Ramón y Cajal Abogados, cuyo objetivo es conservar, estudiar y difundir el legado del Premio Nobel.

El proyecto ha incluido el tratamiento integral de conservación-restauración y un estudio científico-técnico que ha permitido identificar detalles ocultos, correcciones y aportaciones del propio Cajal durante su proceso investigador.

La presentación de estas piezas supone un acontecimiento de gran relevancia histórica y cultural y subraya el compromiso compartido de la universidad, la ciencia y las instituciones públicas con la preservación del patrimonio. Los lienzos, concebidos en su origen para ser distribuidos por todas las Facultades de Medicina de España, representan también un ejemplo pionero de democratización del conocimiento científico a finales del siglo XIX.

LEGADO

Este acto ha permitido destacar la vigencia del legado de Cajal --referente universal del pensamiento científico-- y reforzar la proyección de la cultura científica española en un momento en el que la conexión entre investigación y sociedad es esencial. La iniciativa reafirma el papel de la Universidad Complutense en la conservación y puesta en valor de su patrimonio artístico, científico y técnico.

A lo largo de la presentación se ha visionado un vídeo con el proceso de restauración y el acto ha contado con la actuación de un cuarteto de solistas de cuerda de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid (OSUCM).

El acto ha sido presidido por Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid y ha contado con la presencia de Pedro Ramón y Cajal, presidente de la Fundación Ramón y Cajal Abogados; Isabel García Fernández, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la UCM; Alberto Galindo, decano de la Facultad de Medicina de la UCM y la doctora Elena Giné Domínguez, profesora de la Sección Departamental de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina.

A ellos se han unido la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo; el vicepresidente de la Real Academia de Medicina, Antonio Campos; y el director de la Casa de América, León de la Torre, junto a vicerrectores del equipo de Gobierno de la Universidad, decanos y decanas de diferentes facultades, directores y directoras de departamentos, profesores de la Facultad de Medicina y estudiantes de diferentes grados y másteres.