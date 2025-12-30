Ciencia.-La convocatoria Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera 2025 destina US$71 millones para financiar 13 proyectos de I+D+I

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2025 de ayudas para Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera con 71 millones de euros para 13 proyectos de I+D+I interregionales.

El objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la competitividad del tejido empresarial español, impulsando capacidades científico-tecnológicas de frontera y acelerando la transferencia de conocimiento hacia las empresas en ámbitos considerados prioritarios para la competitividad y la autonomía estratégica de España.

De los proyectos financiados, en los que participan 48 centros tecnológicos con 76 operaciones distintas, 9 corresponden a tecnologías prioritarias Cervera de carácter dual, como comunicaciones avanzadas-5/6G, defensa ante amenazas asimétricas, inteligencia artificial, sistemas autónomos-movilidad avanzada, materiales avanzados, tecnologías cuánticas y digitales para industria 5.0, a las que se destinan 50,5 millones de euros vinculados al Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Los 4 proyectos restantes cuentan con un presupuesto de 21 millones de euros y son tecnologías de carácter civil, que incluye la cadena alimentaria segura y saludable y gestión eficiente y sostenible de la energía.

En cuanto a distribución regional, por volumen de financiación recibida, destaca la Comunidad Valenciana (22%), seguida del País Vasco (20%) y Galicia (15%). Respecto al liderazgo de las propuestas beneficiarias, la Comunidad Valenciana ocupa la primera posición, con 4 propuestas, seguida de Castilla La Mancha con 2 propuestas.