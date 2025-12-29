Ciencia.-La convocatoria Misiones 2025 destina $139.000.000 para fomentar la investigación a través de 35 proyectos cooperativos

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2025 de Misiones Ciencia e Innovación con 139 millones de euros para 35 proyectos cooperativos que abordan retos estratégicos. El objetivo de esta convocatoria es fomentar la investigación en torno a desafíos transversales, mejorar la base de conocimiento y tecnología de las empresas españolas, estimular la cooperación público-privada en I+D+I y reforzar la autonomía estratégica de España en materia de defensa. De las 150 empresas beneficiarias, 87 son pymes (58%) que reciben el 55% (75,8 millones) del total del presupuesto de la convocatoria. Además, de las 35 propuestas financiadas, 13 son lideradas por pymes. Del total de proyectos financiados, 18 corresponden específicamente a propuestas de carácter dual a las que se destinan 80 millones vinculados al Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. En cuanto a la distribución territorial, destaca por volumen de financiación recibida y liderazgo de las propuestas beneficiarias la Comunidad de Madrid, seguida de País Vasco, Cataluña y Galicia. Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de tres o cuatro años y comenzarán el 1 de enero de 2026.