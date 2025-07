Ciencia: La creciente actividad espacial compromete la capa de ozono

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El rápido aumento global de lanzamientos de cohetes puede estar comprometiendo la recuperación de la vital capa de ozono, concluye un nuevo estudio publicado en npj Climate and Atmospheric Science. En los últimos años, el cielo nocturno se ha llenado de satélites provenientes de constelaciones en rápida expansión en órbita terrestre baja, impulsados por una industria espacial en auge. Si bien este desarrollo ofrece oportunidades tecnológicas, también plantea nuevas preocupaciones ambientales. Los lanzamientos de cohetes y la reentrada de desechos espaciales liberan contaminantes a la atmósfera media, donde pueden dañar la capa de ozono, que protege la vida en la Tierra de la dañina radiación UV, según el nuevo estudio, informa ETH Zurich. DE 97 LANZAMIENTOS EN 2019 A 258 EN 2024 La investigación sobre los efectos de las emisiones de cohetes en la capa de ozono comenzó hace más de 30 años, pero durante mucho tiempo, estos efectos se consideraron menores. Esta percepción está comenzando a cambiar a medida que se acelera la actividad de lanzamiento. En 2019, solo hubo 97 lanzamientos de cohetes espaciales orbitales a nivel mundial. Para 2024, esa cifra había ascendido a 258 y se prevé que siga aumentando rápidamente. En la atmósfera media y alta, las emisiones de cohetes y desechos espaciales que reentran pueden permanecer hasta 100 veces más tiempo que las emisiones de fuentes terrestres debido a la ausencia de procesos de eliminación, como el lavado provocado por las nubes. Si bien la mayoría de los lanzamientos se producen en el hemisferio norte, la circulación atmosférica distribuye estos contaminantes a nivel mundial. Para comprender mejor el impacto a largo plazo del aumento de las emisiones de cohetes, un equipo internacional de investigación dirigido por Laura Revell, de la Universidad de Canterbury que utilizó un modelo climático químico desarrollado en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) y el Observatorio Meteorológico Físico de Davos (PMOD/WRC), simuló cómo las emisiones proyectadas de cohetes afectarán la capa de ozono para 2030. Suponiendo un escenario de crecimiento con 2040 lanzamientos anuales en 2030 (aproximadamente ocho veces la cifra de 2024), el espesor promedio global del ozono disminuiría casi un 0,3%, con reducciones estacionales de hasta un 4% en la Antártida, donde el agujero de ozono aún se forma cada primavera. Si bien estas cifras pueden parecer modestas a primera vista, el estudio advierte que es importante recordar que la capa de ozono aún se está recuperando de los daños causados por los clorofluorocarbonos (CFC) de larga duración, que fueron prohibidos con éxito por el Protocolo de Montreal en 1989. Sin embargo, hoy en día, el espesor de la capa de ozono global aún se encuentra aproximadamente un 2% por debajo de los niveles preindustriales y no se espera que se recupere por completo hasta alrededor de 2066. CLORO GASEOSO Y HOLLÍN Los principales contribuyentes al agotamiento del ozono causado por las emisiones de cohetes son el cloro gaseoso y las partículas de hollín. El cloro destruye catalíticamente las moléculas de ozono, mientras que las partículas de hollín calientan la atmósfera media, acelerando las reacciones químicas que lo destruyen. Si bien la mayoría de los propulsores de cohetes emiten hollín, las emisiones de cloro provienen principalmente de los motores de cohetes sólidos. Actualmente, los únicos sistemas de propulsión con un efecto insignificante en la capa de ozono son los que utilizan combustibles criogénicos como el oxígeno líquido y el hidrógeno. Sin embargo, debido a la complejidad tecnológica del manejo de combustibles criogénicos, solo alrededor del 6% de los lanzamientos de cohetes utilizan esta tecnología. Cabe mencionar que el estudio solo consideró las emisiones liberadas por los cohetes durante el ascenso al espacio. Sin embargo, esto es solo una parte del panorama. La mayoría de los satélites en órbita terrestre baja reingresan a la atmósfera al final de su vida útil, quemándose en el proceso. Este proceso genera contaminantes adicionales, incluyendo diversas partículas metálicas y óxidos de nitrógeno, debido al intenso calor generado al reingresar. Si bien se sabe que los óxidos de nitrógeno agotan el ozono catalíticamente, las partículas metálicas pueden contribuir a la formación de nubes estratosféricas polares o servir como superficies de reacción, lo que puede intensificar la pérdida de ozono. Estos efectos de reentrada aún se comprenden poco y no se incorporan a la mayoría de los modelos atmosféricos. Para los autores del estudio, es evidente que con el aumento de las constelaciones de satélites, las emisiones de reentrada serán más frecuentes, y es probable que el impacto total en la capa de ozono sea incluso mayor que las estimaciones actuales.