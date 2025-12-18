Ciencia.- La ESA busca contratar en 2026 a más de 400 trabajadores cualificados: "Haced saber a la gente que buscamos talento"

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Josef Aschbacher, ha avanzado este jueves que el organismo europeo planea contratar en 2026 a 400 trabajadores cualificados junto a sustituciones para aquellos que se jubilen.

"Realmente será una oportunidad de encontrar nuevo talento. Si les puedo pedir un favor, haced saber a la gente que estamos buscando talento. Necesitamos construir una organización fuerte", ha señalado en la rueda de prensa sobre los temas principales tratados en la reunión del Consejo de la ESA.

El director de servicios internos de la agencia europea, Marco Ferrazzani, ha especificado que el número de posibles nuevos contratados podrá situarse incluso en 520, dependiendo de cuántos trabajadores de la ESA se jubilen y cuántos decidan prorrogar su vida laboral.

"También buscamos nuevos perfiles necesarios para proyectos espaciales y nuestra gestión. Dado que nuestra cartera y nuestro tipo de trabajo están evolucionando, estamos estudiando activamente nuestras necesidades actuales y el futuro del talento (...) No se trata solo de contratar a más personal, sino también de ampliar el talento más allá de los perfiles clásicos que teníamos", ha explicado.

A lo largo de la rueda de prensa, Aschbacher ha detallado que la ESA ha lanzado un número "muy superior a 40" misiones y satélites durante este año, algunas de gran envergadura como algunas misiones Sentinel y la misión Galileo, pero también un "buen número" de misiones de tamaño mediano.

"Las misiones de tamaño mediano siguen siendo de 50, 70, 80 o 100 kilos, lo que llamaríamos nuevas misiones espaciales, y esto demuestra que estamos trabajando en ambos ámbitos en las complejas misiones que desarrollamos para la ciencia, la observación de la Tierra, la navegación, las telecomunicaciones, pero también en muchas misiones espaciales nuevas", ha resaltado.

Al margen de ello, ha informado de que ESA ha firmado cartas de intención con Noruega para que estudie el establecimiento de un centro para el Ártico y con Polonia para que analice la posibilidad de poner en marcha otro de seguridad y defensa. A su vez, también ha firmado un acuerdo de implementación para la asistencia técnica y la experiencia con la Agencia Espacial Estatal de Ucrania que permitirá a la ESA brindar apoyo y trabajar en proyectos acordados en los próximos meses y años.

En lo que se refiere a Europa, Aschbacher ha señalado que el Centro Europeo de Astronautas estrenará nuevo edificio en Alemania que alojará a unas 250 personas: la agencia también ha firmado una carta de intención entre otros con el estado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania) para definir los próximos pasos de la construcción del nuevo edificio.

Más allá de Europa, ha felicitado a Jared Isaacman por su confirmación como Administrador de la NASA por parte del Senado de Estados Unidos (EEUU). "Espero con interés colaborar estrechamente con la NASA y su nuevo Administrador, ya que tenemos muchos proyectos en marcha", ha transmitido.

Entre otros, ha recordado que la ESA ha firmado con la NASA la extensión de la misión Solar Orbiter hasta 2035 y de la Euclid hasta 2028. Asimismo, el director de la ESA ha celebrado que la agencia ha dado comienzo de manera oficial a su presencia en Japón a través de la apertura de una oficina en Tokio que se encargará de garantizar que el acuerdo firmado hace un año se está implementando de manera plena. Entre otras actividades, planea un taller meteorológico en estas oficinas para mediados de 2026.