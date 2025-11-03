Ciencia: La ESA tratará de solucionar cómo sobrevivirán los astronautas en misiones de larga duración sin reabastecimiento

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - La Agencia Espacial Europea (ESA) ha iniciado la fase de estudio del proyecto piloto HOBI-WAN, cuyo objetivo es dar respuesta a la pregunta '¿Cómo sobrevivirán los astronautas en futuras misiones de larga duración a la Luna o Marte sin reabastecimiento desde la Tierra?'. El proyecto HOBI-WAN (bacterias oxidantes de hidrógeno en condiciones de ingravidez como fuente de nutrición), financiado por la ESA a través de su programa de exploración Terrae Novae, tiene como objetivo probar por primera vez este innovador método en condiciones de microgravedad a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y más allá. OHB System AG fue seleccionada como contratista principal del proyecto, que se llevará a cabo en colaboración con Solar Foods, una empresa finlandesa de tecnología alimentaria, para desarrollar la tecnología de fermentación de gas Solein, compatible con el espacio. Proporcionar un suministro de alimentos sostenible y nutritivo que satisfaga las necesidades energéticas de la tripulación es uno de los mayores retos de la exploración espacial tripulada más allá de la órbita terrestre baja (LEO). En los casos en que los depósitos de alimentos previamente instalados o las misiones de reabastecimiento continuo desde la Tierra son poco prácticos, requieren muchos recursos o son técnicamente inviables, se necesitan alternativas rentables. Estas también pueden contribuir a sistemas de soporte vital y reciclaje más avanzados para futuras plataformas LEO. El objetivo del proyecto HOBI-WAN es validar los procesos básicos y determinar si la producción del polvo rico en proteínas también puede funcionar en condiciones de microgravedad.

UN SISTEMA COMPACTO Y AUTÓNOMO QUE FUNCIONE EN EL ESPACIO

La tecnología de bioprocesos de Solar Foods debe traducirse en un sistema compacto y autónomo que pueda funcionar de forma fiable en el espacio. Por ejemplo, unos cartuchos especiales deben inyectar gases sin que se escape ningún fluido, un aspecto crítico, especialmente teniendo en cuenta el potencial explosivo de las mezclas de hidrógeno y oxígeno. La caja de experimentos contendrá tres experimentos separados, y los astronautas deberán extraer muestras durante la misión. La primera fase de ocho meses del proyecto HOBI-WAN se centrará en el desarrollo de un modelo científico terrestre de la tecnología de producción de Solein, seguida de una segunda fase dedicada a la fabricación, prueba y lanzamiento del equipo de vuelo real. El demostrador tecnológico se basa en el siguiente principio: en un biorreactor, una solución nutritiva que contiene un cultivo bacteriano se alimenta con hidrógeno, oxígeno y CO2 gaseosos que se suministran desde tanques de almacenamiento.

En el futuro, este proceso podría aplicarse a mayor escala, utilizando el hidrógeno, el oxígeno y el CO2 producidos por la tripulación y el sistema de soporte vital del hábitat, con una mayor eficiencia en el reciclaje de los recursos que el sistema de soporte vital que se utiliza actualmente en la Estación Espacial Internacional. A diferencia de la Tierra, donde se utiliza una pizca de amoníaco como fuente de nitrógeno, en el espacio la urea sirve como fuente de nitrógeno para la síntesis de proteínas. Solein, el nombre de un polvo rico en proteínas que no requiere tierras de cultivo ni luz solar, se cultiva a partir de la fermentación de la Xanthobacter. El experimento se llevará a cabo en un compartimento estándar de la cubierta intermedia, que incluirá todos los componentes necesarios para el biorreactor, como una incubadora, sensores, unidades de control y sistemas de extracción de muestras. "Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un recurso clave que nos permita mejorar la autonomía y la resiliencia de los vuelos espaciales tripulados, así como el bienestar de nuestros astronautas", afirma Angelique Van Ombergen, científica jefe de exploración de la ESA. Para que los seres humanos puedan llevar a cabo misiones de larga duración en la Luna, o incluso, algún día, ir a Marte, se necesitarán soluciones innovadoras y sostenibles que permitan sobrevivir con suministros limitados. "Con este proyecto, la Agencia Espacial Europea está desarrollando una capacidad clave para el futuro de la exploración espacial. "Desde que se puso en marcha el módulo europeo Columbus, OHB lleva más de dos décadas desarrollando, operando y manteniendo cargas útiles científicas para la ISS. Nuestro profundo conocimiento del entorno de la ISS, combinado con nuestra experiencia en sistemas de soporte vital y plataformas de experimentos científicos, nos convierte en el socio ideal para llevar la tecnología de Solar Foods a la órbita, y estamos deseando que llegue esta colaboración", afirma Jürgen Kempf, director del proyecto HOBI-WAN en OHB. Pero la misión va mucho más allá de probar una nueva fuente de proteínas: "Estamos explorando cómo apoyar de forma sostenible la vida humana en el espacio. Los conocimientos que obtengamos aquí también podrían ayudar a abordar retos globales en la Tierra, como la escasez de recursos y la seguridad alimentaria. Estamos orgullosos de aportar nuestra experiencia a un proyecto que conecta la innovación espacial con la sostenibilidad planetaria", añade Kempf. "Estamos muy contentos de poder colaborar con OHB. Su experiencia en evaluación y certificación, especialmente en lo que respecta a los requisitos de seguridad obligatorios, nos ayudará a diseñar un sistema adecuado para el entorno espacial, que proporcione los datos necesarios y, lo que es más importante, que pueda funcionar con seguridad a bordo de una estación espacial tripulada", afirma Arttu Luukanen, vicepresidente sénior de Espacio y Defensa de Solar Foods.