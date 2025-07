Ciencia: La IA clarifica los remotos orígenes de los papúes de Oceanía

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Los nativos de Papúa-Nueva Guinea, al norte de Australia, presentan un aspecto notablemente diferente al de pobladores de su entorno y comparten características propias del África subsahariana. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tartu (Estonia) ha arrojado nueva luz sobre el origen genético de los papúes neoguineanos. El equipo utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) para demostrar que los papúes neoguineanos sí están estrechamente relacionados con otras poblaciones asiáticas, pero al mismo tiempo comparten una "ascendencia común" proveniente del mismo evento de Primera Salida de África, que también dio origen a otros grupos no africanos. Los hallazgos se publican en la revista Nature Communications. Según el autor principal, el Dr. Mayukh Mondal, las características físicas únicas de los papúes neoguineanos probablemente provienen de la selección natural: "Quizás las adaptaciones a los climas tropicales los hacen más parecidos a los grupos del África subsahariana, a pesar de que su genética los vincula claramente con otras poblaciones asiáticas. Se necesitan más estudios para descubrir cómo la evolución moldeó a esta notable población". El origen genético sigue sin resolverse. Los científicos generalmente coinciden en que los humanos modernos abandonaron África hace unos 50.000 a 70.000 años, expandiéndose a Europa, Asia y otros lugares. Estudios arqueológicos tempranos sugieren que los ancestros de los papúes neoguineanos provienen de una migración anterior y separada (también conocida como la hipótesis de la Primera Salida de África), que siguió una ruta costera a través de la India y el Sudeste Asiático. La evidencia arqueológica confirma que parte de la ascendencia genética de los papúes neoguineanos podría provenir de este evento de la Primera Salida de África. Esto se debe a que el primer yacimiento humano en Oceanía data de hace unos 50.000 a 60.000 años, más antiguo que los yacimientos más antiguos de Europa, según un comunicado sobre la investigación. En las últimas décadas, los avances en la secuenciación del ADN han puesto a prueba esta hipótesis de la Primera Salida de África. Sin embargo, los estudios del ADN materno (mitocondrial) y paterno (cromosoma Y) no han encontrado evidencia clara de que la ascendencia principal de los papúes neoguineanos provenga de una migración anterior. En cambio, los análisis sugieren que sus linajes se conectan con otras poblaciones no africanas. Aun así, no podemos descartar un número trazable de migraciones antiguas de la primera población que salió de África. Curiosamente, el genoma de Papúa Nueva Guinea contiene un porcentaje significativo de ADN denisovano, un pariente fantasmal de los neandertales. Esta herencia única probablemente provino del mestizaje con denisovanos en el Sudeste Asiático u Oceanía, otro elemento que confirma la complejidad de la ascendencia de Papúa Nueva Guinea. A pesar de esta investigación, el origen genético de los papúes neoguineanos sigue sin resolverse. ¿Se separaron los papúes neoguineanos antes que los europeos y los asiáticos? ¿O poblaciones similares contribuyeron a su genoma? ¿Portaban ascendencia de la enigmática primera población que salió de África? ¿O forman parte del mismo árbol genealógico que otros asiáticos que viven en las proximidades? DEMOGRÁFICA ÚNICA En este estudio, los científicos utilizaron datos genómicos de alta calidad y modelos basados en IA para comparar diferentes escenarios demográficos sobre el origen de la diversidad genética de los papúes neoguineanos. Sus resultados sugieren que los papúes neoguineanos son un grupo hermano de otras poblaciones asiáticas. Las contribuciones de una primera migración fuera de África podrían no ser necesarias para explicar sus orígenes. Los investigadores descubrieron que los ancestros de los papúes neoguineanos experimentaron un drástico cuello de botella poblacional; muy probablemente, su número disminuyó drásticamente tras llegar a Papúa Nueva Guinea y se mantuvo bajo durante miles de años. A diferencia de otros grupos no africanos, no experimentaron el auge demográfico impulsado por la agricultura que transformó Europa y Asia. Esta singular historia demográfica dejó rastros genéticos que, de malinterpretarse, podrían parecer evidencia de la contribución de una población desconocida.