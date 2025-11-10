Ciencia. La investigadora y astronauta Sara García anima a "no rendirse" y a marcarse nuevas metas con las que aprender

JAÉN, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y astronauta en la reserva del Cuerpo Europeo de Astronautas, Sara García, ha visitado este lunes la Universidad de Jaén (UJA), donde ha animado al alumnado a "no rendirse" y a marcarse nuevas metas, independientemente de que se alcancen o no porque siempre "sacas algo".

García ha impartido la conferencia titulada 'Biotecnología. Desde el laboratorio hasta el espacio', organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la UJA. Ha sido una intervención motivadora en la que ha incidido en que "nunca es demasiado pronto para rendirse, hay que atreverse a dar ese primer paso motivado por esa curiosidad y ganas de aprender de retarnos como personas".

En su intervención ante un público que ha llenado el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, Sara García, que en 2022 fue seleccionada entre casi 23.000 candidatos como astronauta de reserva por la ESA, convirtiéndose en la primera mujer española en lograrlo, ha invitado a "quitarnos ese lastre que solemos llevar, esa falta de referentes, esas estadísticas que pueden ir en contra y e intentarlo, porque simplemente en ese camino, independientemente de que llegues a la meta o no, cuando aplicas la disciplina y el esfuerzo, ya sacas algo, ya ganas".

En este sentido, se ha referido a su labor en el en el CNIO y la propia ESA, explicando "cómo se pueden tender puentes", en investigación en Biotecnología o en Biomedicina, tanto en la Tierra como en el espacio. "La base común es la misma, es avanzar en el conocimiento, es utilizar la tecnología, utilizar la ciencia para aplicarla aquí en la Tierra, para mejorar la vida de la gente" y eso "se puede conseguir desde un laboratorio en el CNIO, desde un laboratorio en la estación espacial internacional o desde la Universidad de Jaén".

Por su parte, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha remarcado que para la UJA "supone un inmenso honor recibir a alguien que ha demostrado que los sueños, cuando se trabajan con tesón y pasión, no tienen techo", al tiempo que se ha mostrado convencido de que la investigación "es el motor que mueve el mundo".

Ruiz ha destacado la decisión de la conferenciante al dar el salto desde su labor como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a la Agencia Espacial Europea. "Decidió salir de esa zona de seguridad, de este territorio conocido, prepararse a fondo, afrontar uno de los procesos de selección más duros del mundo y atreverse a soñar con algo que parecía casi imposible. Ese salto, ese coraje, es lo que realmente conecta el laboratorio con las estrellas", ha dicho el rector.

Por último, en relación a las vocaciones científicas, el máximo responsable de la UJA ha apuntado que se necesitan más jóvenes que "miren un problema y vean un reto" y que "no acepten un 'no se puede' por respuesta".

Sara García es investigadora científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se licenció en Biotecnología por la Universidad de León como la primera de su promoción, obteniendo varios premios a la excelencia académica. Durante su carrera universitaria, se formó en varios laboratorios y realizó su Máster con especialidad en Biomedicina.

Posteriormente, se trasladó al Centro de Investigación del Cáncer (2013-2018), donde se doctoró cum laude en Biología Molecular del Cáncer y Medicina Traslacional, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor tesis doctoral en Medicina, por la Universidad de Salamanca. Durante esta etapa trabajó en la identificación de dianas terapéuticas y mecanismos de resistencia a fármacos en diferentes tipos de cáncer.

En 2019, se unió al laboratorio del doctor Mariano Barbacid en el CNIO, donde trabaja liderando un proyecto para el desarrollo de medicamentos contra el adenocarcinoma de pulmón y de páncreas impulsados por KRAS. En noviembre de 2022, fue seleccionada entre casi 23.000 candidatos como astronauta de reserva en el Cuerpo Europeo de Astronautas, convirtiéndose en la primera mujer española en lograrlo.

Ha impartido numerosas conferencias de divulgación y participado en múltiples eventos para motivar a jóvenes a perseguir carreras STEM, recibiendo recientemente el premio 'Pasión por la Ciencia 2025', entre las numerosas distinciones que ha recibido. Está considerada entre las 35 mujeres españolas líderes en tecnología, y entre las 100 mujeres más influyentes de España, según Forbes.