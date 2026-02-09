Ciencia: La locura del cometa Halley cumple 40 años

Ese acercamiento fue una oportunidad imperdible, y aunque lamentablemente cayó demasiado bajo en el horizonte, decepcionando muchas expectativas, la sonda Giotto de la Agencia Espacial Europea logró fotografiarlo, junto con otras cinco sondas: fue la primera vez que objetos artificiales exploraron un cometa de cerca.

Nombrado en honor al astrónomo Edmond Halley, quien calculó por primera vez su órbita, el 9 de febrero de 1986, el cometa, oficialmente llamado 1P/Halley, pasó por el punto de su órbita más cercano al Sol (perihelio).

Para los astrónomos, fue una oportunidad única, y por esta razón se lanzó la sonda Giotto, diseñada por el italiano Giuseppe Colombo. El 13 de marzo de 1986, la sonda sobrevoló el núcleo del cometa a una distancia de 596 kilómetros, y las imágenes que envió a la Tierra fueron muy diferentes de lo que los astrónomos esperaban: el núcleo del cometa parecía un cuerpo oscuro con forma de cacahuete, mientras que muchos lo habían imaginado como un bloque de hielo blanquecino.

Giotto fue la sonda que más se acercó al cometa, pero otras misiones seguían con la vista puesta en el 1P/Halley, como las sondas soviéticas Vega 1 y Vega 2, cuyas imágenes, al igual que las de Giotto, se transmitieron en directo por televisión para compensar la decepción de muchos que esperaban verlo surcar el cielo.

Las misiones japonesas Suisei y Sakigake, y la estadounidense Ice, también se centraron en el 1P/Halley.

Algunos la han calificado como "la flota más extraña jamás reunida por científicos".

El próximo acercamiento requerirá paciencia (36 años para ser precisos) porque el cometa Halley no regresará a la parte más interna del sistema solar hasta 2061.

De acuerdo con la ESA, Edmund Halley fue quien en el siglo XVII reconoció que los cometas observados en 1531, 1607 y 1682 podían tratarse del mismo objeto debido a sus propiedades orbitales. Este estudio acerca de la órbita del cometa pudo realizarse gracias a la teoría de la gravedad elaborada por el físico Isaac Newton de la cual Halley se valió, advirtiendo que la próxima vez en que el cometa se interpondría con la órbita de la Tierra sería en 1758.

Aunque el astrónomo murió en 1742 y no pudo ver validada su teoría, el astro lleva su nombre a modo de reconocimiento, indica ESA.

El cometa 1P/Halley es tan brilloso que ha podido registrarse desde el año 240 a.C. En 1303, el cometa inspiró al artista florentino Giotto di Bondone a pintar un fresco llamado "Adoración de los Reyes Magos". En la obra se puede ver una estrella acompañada por un bólido que representa la Estrella de Belén, guía de los tres Reyes Magos para visitar el nacimiento de Cristo. (ANSA).