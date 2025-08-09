Ciencia: LA NACION halló roca en forma de coral en Marte

El Curiosity Rover de la agencia espacial envió imágenes de una pequeña roca erosionada por el viento que se asemeja a un trozo de arrecife de coral. El envío se produjo el 24 de julio, es decir, el día 4609 marciano de la misión del Rover, pero recién ahora dieron a conocer la noticia.

La roca tiene aproximadamente 1 pulgada de ancho, precisaron las fuentes.

El Rover Curiosity ha capturado muchas imágenes de este tipo de rocas, según la NASA.

Cuando el agua líquida todavía existía en Marte, transportaba minerales disueltos a las grietas de las rocas, dijo la NASA. Una vez que el líquido se secó, dejó atrás los minerales endurecidos.

Las "formas únicas" que quedan hoy en día fueron moldeadas por arena durante miles de millones de años, dijo la NASA.

En 2022 la misión había encontrado otra roca con forma de flor. También se cree que la roca de la flor se formó cuando los fluidos mineralizantes viajaron a través de conductos en la roca, según la NASA.

El Rover Curiosity fue construido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que está liderando la misión en Marte.

Curiosity aterrizó en Marte en 2012 después de un viaje de ocho meses y 566 millones de kilómetros.

Fue el rover más grande y capaz jamás enviado al Planeta Rojo en ese momento, según la NASA.

El rover encontró evidencia química y mineral de entornos habitables pasados en Marte a principios de su misión y ha explorado apenas unos 35 kilómetros del planeta.

La NASA informó que Curiosity continuará recolectando muestras y recopilando datos de una época en la que el planeta rojo, como se lo conoce, podría haber sido el hogar de vida microbiana. (ANSA).