Ciencia: La ola verde de vegetación en la Tierra se mueve hacia el noreste

Sin embargo, debido al cambio climático, el reverdecimiento y la densidad de la flora mundial se están desplazando hacia el noreste.

Así lo afirma un estudio publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) y realizado por el Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad (iDiv), el Centro Helmholtz de Investigación Ambiental (UFZ) y la Universidad de Leipzig.

Los investigadores desarrollaron un nuevo método para monitorizar el follaje global mediante observaciones satelitales.

El objetivo es comprender cómo se está reorganizando la superficie viva de nuestro planeta en un mundo en calentamiento.

Al igual que ocurre con el cambio climático y la biodiversidad, el reverdecimiento global se debe en gran medida a las actividades humanas. El aumento del CO2 atmosférico actúa como fertilizante, mejorando la fotosíntesis, mientras que el aumento de las temperaturas prolonga las temporadas de crecimiento en muchas regiones.

Al rastrear el centro de la ola verde, que define su dirección y velocidad, el equipo descubrió que su posición más septentrional se encontraba a mediados de julio en el Atlántico Norte, cerca de Islandia, y su posición más meridional frente a la costa de Liberia en marzo.

"Al analizar sus movimientos a lo largo de varias décadas —afirma Miguel Mahecha, investigador de la Universidad de Leipzig y autor principal del estudio—, detectamos un desplazamiento constante hacia el norte en todas las estaciones, pero, sorprendentemente, no hacia el sur durante el verano en el hemisferio sur".

Según los investigadores, esto indica temporadas de crecimiento más largas e inviernos más cálidos en el hemisferio norte, lo que permite que la vegetación se mantenga ligeramente más verde durante más tiempo, lo que podría estar impulsando el reverdecimiento general de la Tierra durante todo el año.

Además del desplazamiento hacia el norte, el equipo también identificó un claro desplazamiento hacia el este, "probablemente debido al reverdecimiento en regiones orientales como India, China y Rusia" (ANSA).