Ciencia: La primera Luna roja de 2026, vista desde Australia, Asia y América

De todos modos, será posible ver las imágenes online gracias a la conexión que el Telescopio Virtual organizó con telescopios ubicados en Australia, Canadá y Estados Unidos.

El último eclipse lunar total tuvo lugar el 7 de septiembre de 2025, y en esa ocasión también fue posible admirarlo desde Italia.

"Un eclipse lunar total ocurre cuando nuestro satélite, en su fase completa, se alinea perfectamente con el Sol y la Tierra, sumergiéndose completamente en la sombra terrestre. Si la alineación no es perfecta, el eclipse será solo parcial", afirmó el astrofísico Gianluca Masi, director científico del Telescopio Virtual.

Durante la totalidad, pero también en su fase parcial avanzada, la Luna —agregó Masi— adquiere un característico y elegante color bronce.

Esto se debe a que, en ese momento, la atmósfera terrestre dirige la porción roja del espectro electromagnético hacia la Luna.

"Cabe destacar que lo que nosotros, los terrícolas, consideramos un eclipse lunar, se vería desde nuestro satélite como un eclipse solar: en la fase total, desde la Luna veríamos un halo rojizo alrededor de la Tierra, lo que significa que nuestra atmósfera dirige la radiación más roja hacia el satélite", detalló.

El espectáculo seguirá siendo visible gracias a la red internacional de colaboradores del Telescopio Virtual.

La transmisión en vivo estaba programada para las 10.30 GMT de hoy. La fase de penumbra comenzaba a las 10:44 GMT. y finalizaba a las 10:50 GMT, momento en el que la umbra tomaba el control hasta la totalidad, que comenzó a las 13:04 GMT y terminó a la 14:03 GMT.

En ese momento, el eclipse comenzaba a retirarse gradualmente para concluir a las 16:22 GMT, con su salida definitiva de la penumbra. (ANSA).