Ciencia.- La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca
BURGOS, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Reina Sofía presidirá el próximo lunes, 1 de diciembre, la ceremonia de entrega de los Premios Evolución y Premio Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca que se desarrollará en Burgos.
La Reina Sofía presidirá el acto como presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca en un evento que tendrá lugar en el Museo de la Evolución Humana a partir de las 13.00 horas, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.
De manera previa a la ceremonia, la Fundación Atapuerca celebrará la reunión de su Patronato en el mismo espacio, el Museo de la Evolución Humana.
