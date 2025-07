Ciencia: La Tierra ya tenía escudo magnético cuando su núcleo era líquido

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Simulaciones geofísicas han demostrado que un núcleo líquido fue capaz de generar en los inicios de la Tierra el campo magnético que protege a nuestro planeta y su vida de la radiación cósmica dañina. Otros planetas de nuestro sistema solar, como Marte, son constantemente bombardeados por partículas cargadas que dificultan la vida. Los científicos explican la generación del campo magnético mediante el mecanismo conocido como teoría del dínamo. Esta teoría afirma que el enfriamiento lento y continuo del núcleo líquido de hierro y níquel impulsa corrientes circulares de material líquido en el núcleo externo, conocidas como corrientes de convección. Al mismo tiempo, la rotación de la Tierra desvía estas corrientes, haciéndolas fluir en un patrón helicoidal. Estas corrientes de convección generan corrientes eléctricas, que a su vez producen campos magnéticos y, por lo tanto, la mayor parte del campo magnético terrestre. HACE MÁS DE 1000 MILLONES DE AÑOS Sin embargo, la teoría tiene un fallo: el núcleo terrestre era completamente líquido antes de que el núcleo interno cristalizara, hace unos 1000 millones de años. La pregunta es si el campo magnético pudo haberse generado antes de esa fecha. Un equipo de tres geofísicos de la ETH de Zúrich y SUSTech (China) ha encontrado la respuesta a esta pregunta en un nuevo estudio publicado en la revista Nature. Dado que el interior de la Tierra y los procesos que ocurren en él no pueden observarse directamente, los geocientíficos lo estudian con la ayuda de modelos informáticos. Los investigadores desarrollaron un modelo informático de la Tierra para simular si un núcleo completamente líquido también podría generar un campo magnético estable. Sus simulaciones se calcularon parcialmente en el ordenador de alto rendimiento Piz Daint del CSCS de Lugano. En las simulaciones, los investigadores demuestran el régimen físico correcto en el que la viscosidad del núcleo terrestre no influye en el efecto dinamo. Esto significa que el campo magnético terrestre se generó en los inicios de la Tierra de forma similar a la actual. El equipo de investigación es el primero en minimizar con éxito la influencia de la viscosidad del núcleo terrestre a un valor insignificante en un modelo. "Hasta ahora, nadie ha logrado realizar tales cálculos en estas condiciones físicas correctas", afirma en un comunicado el autor principal del estudio, Yufeng Lin. "Este hallazgo nos ayuda a comprender mejor la historia del campo magnético terrestre y resulta útil para interpretar datos del pasado geológico", afirma el coautor Andy Jackson, profesor de Geofísica en la ETH de Zúrich. Esto también sitúa el surgimiento de la vida bajo una nueva perspectiva. Hace miles de millones de años, la vida aparentemente se benefició del escudo magnético, que bloqueaba la radiación dañina del espacio, lo que posibilitó su desarrollo. Los investigadores también pueden utilizar los nuevos hallazgos para estudiar los campos magnéticos de otros cuerpos celestes como el Sol o los planetas Júpiter y Saturno. El campo magnético terrestre no solo protege la vida, sino que también desempeña un papel crucial en la posibilidad de las comunicaciones por satélite y muchos otros aspectos de la civilización moderna. El campo magnético ha cambiado su polaridad miles de veces a lo largo de la historia de la Tierra. En las últimas décadas, los investigadores también han observado un rápido desplazamiento del polo norte magnético hacia el polo norte geográfico. Es fundamental para nuestra civilización comprender cómo está cambiando el magnetismo en la Tierra.

