Ciencia: Lanzan nuevo satélite meteorológico europeo

El satélite de cuatro toneladas transporta el nuevo instrumento Sentinel-5 del programa Copernicus de la Unión Europea, diseñado para proporcionar datos cruciales sobre contaminantes atmosféricos, ozono y otros gases relacionados con el clima.

El lanzamiento fue un éxito, anunció la Agencia Espacial Europea (ESA), y los paneles solares también se desplegaron correctamente.

Esta misión, fruto de una colaboración entre la ESA y EUMETSAT (Organización Europea para la Gestión de Satélites Meteorológicos), comprende tres pares sucesivos de satélites, cada uno compuesto por un satélite de Tipo A y un satélite de Tipo B, equipados con un conjunto de instrumentos diferentes pero complementarios. El satélite MetOp-SG-A1 es de Tipo A e incluye el espectrómetro Sentinel-5 para Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea.

“Con condiciones meteorológicas cada vez más erráticas, contar con pronósticos oportunos y precisos nunca fue tan esencial, y la misión MetOp-SG desempeñará un papel clave en la mejora de la predicción meteorológica y la monitorización del clima”, señala Simonetta Cheli, directora de Programas de Observación de la Tierra de la ESA.

“Sentinel-5 también proporcionará datos oportunos para la monitorización de la contaminación atmosférica”, agrega.

Para el director general de Eumetsat, Phil Evans, “el lanzamiento de MetOp-SG-A1 supone un importante paso adelante para dotar a los servicios meteorológicos nacionales de nuestros Estados miembros de herramientas más eficaces para salvar vidas, proteger la propiedad y reforzar la resiliencia ante la crisis climática, teniendo en cuenta que en los últimos 40 años los fenómenos meteorológicos extremos costaron a Europa cientos de miles de millones de euros y decenas de miles de vidas humanas”.

Italia desempeñó un papel clave en la misión. Las operaciones de lanzamiento, el despliegue de paneles solares y las fases críticas de puesta en órbita fueron supervisadas por la península a través del Centro Espacial Fucino, gestionado por Telespazio, filial del grupo Leonardo. Este último participa tanto en la misión MetOp-SG-A1 como en el instrumento Sentinel-5 del programa Copernicus.

Para ambas misiones, proporcionó instrumentos electroópticos fabricados en la planta de Campi Bisenzio (Florencia). Para Massimo Claudio Comparini, Director General de la División Espacial de Leonardo, “la observación de la Tierra desde el espacio es una de las fronteras más relevantes y estratégicas para nuestro planeta, para comprender y abordar los desafíos globales relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y la seguridad”.

En este escenario, concluye Comparini, “las misiones MetOp-SG-A1, de la ESA y Eumetsat, y Sentinel-5 para Copernicus son una nueva pieza de esta visión y esta historia.

Mantenemos un mayor compromiso con el diseño de soluciones que integren tecnologías de vanguardia, tecnologías digitales e innovación sistémica, aprovechando la experiencia industrial nacional y europea para construir, a través del espacio, un futuro sostenible, conscientes de este importante desafío", (ANSA).