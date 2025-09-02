Ciencia. Las aguas frías no emergen en el Golfo de Panamá por primera vez en 40 años

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fenómeno natural de surgencia, que ocurre anualmente en el Golfo de Panamá, se ha detenido en 2025, por primera vez en al menos 40 años, debido a un debilitamiento de los vientos alisios. Es el hallazgo de científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), que destacan el impacto del clima en los procesos oceánicos fundamentales y en las comunidades costeras que dependen de ellos. SUSTENTA LA PESCA

Durante la estación seca en Centroamérica (generalmente entre diciembre y abril), los vientos alisios del norte generan surgencias en las aguas oceánicas del Golfo de Panamá. La surgencia es un proceso que permite que las aguas frías y ricas en nutrientes de las profundidades del océano suban a la superficie. Esta dinámica sustenta la pesca altamente productiva y ayuda a proteger los arrecifes de coral del estrés térmico. Gracias a este movimiento de agua, el mar a lo largo de las playas del Pacífico panameño se mantiene más fresco durante la temporada de vacaciones de verano. Científicos de STRI han estudiado este fenómeno y sus registros muestran que esta surgencia estacional, que ocurre de enero a abril, ha sido una característica constante y predecible del golfo durante al menos 40 años. Sin embargo, investigadores registraron recientemente que en 2025, este vital proceso oceanográfico no se produjo por primera vez. Como resultado, se redujeron los descensos de temperatura y los picos de productividad típicos de esta época del año. ALTERACIÓN CLIMÁTICA

En un artículo publicado recientemente en la revista PNAS, científicos sugieren que una reducción significativa en los patrones de viento fue la causa de este evento sin precedentes, revelando cómo la alteración climática puede alterar rápidamente los procesos oceánicos fundamentales que han sustentado a las comunidades pesqueras costeras durante miles de años. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar una causa más precisa y sus posibles consecuencias para la pesca, informa Eureka Alert. Este hallazgo destaca la creciente vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical, que, a pesar de su enorme importancia ecológica y socioeconómica, siguen estando poco monitoreados. También subraya la urgencia de fortalecer las capacidades de observación y predicción del clima oceánico en las regiones tropicales del planeta.