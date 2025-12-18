Ciencia.- Las empresas españolas invirtieron US$23.554 en innovación en 2024, un 13% más que en 2022, según el INE

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El gasto en actividades innovadoras alcanzó los 23.554 millones de euros en 2024, con un aumento del 13% respecto a 2022 (último año en el que se realizó la encuesta), según la estadística publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el informe, esta cifra representó el 0,9% del negocio de las empresas españolas.

En concreto, el 54% del gasto total se debió a la investigación y desarrollo (I+D) interna, el 9,4% a la I+D externa y el 36,6% a otras actividades innovadoras.

EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS CONCENTRARON EL 54,8% DEL GASTO

Las empresas del sector servicios concentraron el 54,8% del gasto en actividades innovadoras en el año 2024, mientras que las de la industria representaron el 43,4%. Por ramas de actividad, las empresas de programación, consultoría y otras actividades informáticas representaron el mayor porcentaje del total del gasto en actividades innovadoras, con un 13% del total.

Por detrás se situaron las empresas de servicios de I+D (10,9% del total) y las de vehículos de motor (9,4%). Según el estudio, las comunidades autónomas con mayor gasto en actividades innovadoras en 2024 fueron Comunidad de Madrid (30% del total), Cataluña (25,6%) y Euskadi (9,3%).

El 27,3% de las empresas españolas fueron innovadoras (de producto o en sus procesos de negocio) en el periodo 2022-2024, frente al 23,9% del periodo 2020-2022. El 14,1% fueron innovadoras de producto y el 24,4% en los procesos de su negocio.

Por sectores de actividad, el que tuvo mayor porcentaje de empresas innovadoras en el periodo 2022-2024 fue el industrial (34,8%) y el que menos la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (15,8%).

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas innovadoras en el periodo 2022-2024 fueron Cataluña (un 33,6% de sus empresas fueron innovadoras), Euskadi (32,7%) y Aragón (30,4%).