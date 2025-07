Ciencia: Las mareas precipitan los desprendimientos de icebergs en la Antártida

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Las mareas oceánicas pueden influir directamente en el desprendimiento de grandes icebergs antárticos de las plataformas de hielo que rodean el continente. Publicado en Nature Communications, un nuevo estudio se centró en conocer las circunstancias marianas en el entorno de la plataforma de hielo Brunt y en una importante grieta conocida como Chasm-1, que desprendió un enorme iceberg, conocido como iceberg A-81, en enero de 2023. La plataforma de hielo Brunt alberga la Estación de Investigación Halley VI del British Antarctic Survey. Desde 2021, tres grandes icebergs se han desprendido de esta plataforma, siendo el mayor del tamaño del Gran Londres. Los investigadores han estado estudiando la plataforma de hielo en detalle para intentar comprender los procesos que ocurren antes de que se produzca un desprendimiento importante. Al combinar el monitoreo GPS a largo plazo con datos de radar, el equipo rastreó movimientos sutiles y tensiones dentro de la plataforma de hielo a lo largo del tiempo. Sus resultados muestran que la propagación de grietas -el proceso que conduce al desprendimiento de icebergs- ocurre consistentemente durante las mareas vivas, cuando las fuerzas de marea alcanzan su punto máximo. Este patrón culminó en el dramático desprendimiento del iceberg A-81, ocurrido durante una marea viva. El A-81, con una extensión de cientos de kilómetros cuadrados, se desprendió repentinamente de la plataforma de hielo Brunt, lo que subraya la posible magnitud y la brusquedad de estos eventos. El Dr. Oliver Marsh, autor principal del estudio y glaciólogo del BAS, afirma en un comunicado: "Icebergs como el A-81 pueden tener miles de kilómetros cuadrados y representan aproximadamente la mitad de la pérdida de hielo de la Antártida cada año. Comprender qué regula la cronología de estos eventos es crucial, ya que el desprendimiento no solo afecta la forma y la velocidad de fusión de las plataformas de hielo, sino también su estabilidad a largo plazo". Los hallazgos sugieren que las fuerzas ambientales externas, en particular las mareas y los vientos atmosféricos, pueden desempeñar un papel clave en el crecimiento de las grietas y el desprendimiento de icebergs. Esto podría abrir la puerta a nuevos modelos de predicción a corto plazo para el desprendimiento de icebergs, que anteriormente era difícil de pronosticar con precisión. Además de la pérdida de hielo, los grandes icebergs también alteran la circulación oceánica y los ecosistemas locales a medida que se desplazan, lo que enfatiza aún más la importancia de predecir su formación. El Dr. Marsh concluye: "Esta investigación nos ayuda a comprender uno de los mecanismos detrás de la propagación de grietas en las plataformas de hielo. Al reconocer cómo las mareas y los vientos contribuyen al desprendimiento, nos acercamos a anticipar no solo si, sino cuándo, ocurrirán grandes eventos de pérdida de hielo".