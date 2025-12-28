Ciencia: Las más impactantes fotos astronómicas de 2025

En 2025, el cometa 3I/Atlas fue el tercero en llegar al Sistema Solar desde el espacio interestelar, atrayendo la atención de observatorios astronómicos de todo el mundo, que lo fotografiaron rápidamente.

Una de las imágenes más evocadoras se obtuvo con el telescopio Gemini Norte en Hawái, combinando 16 fotos y utilizando filtros de colores que transformaron el cometa en un arcoíris cósmico.

Gemini Norte también capturó una fotografía de estructuras estelares que recuerdan a los "Pilares de la Creación", observadas por primera vez en 1995 por el Telescopio Espacial Hubble y posteriormente por el Telescopio Espacial James Webb.

La estructura se llama Ua 'Ōhi'a Lani, que significa "lluvia celestial" en hawaiano.

Entre fines de enero y principios de febrero de 2025, se pudieron ver hasta seis planetas simultáneamente en un desfile planetario fotografiado desde todo el mundo. El astrofísico Gianluca Masi, director científico del Telescopio Virtual, la capturó desde Italia; la astrofotógrafa francesa Gwena‰l Blanck mostró cada planeta en orden de distancia a la Tierra.

La foto, titulada "La Caída de Öcaro", muestra la fase inicial del salto de un paracaidista con el disco solar como telón de fondo. Fue tomada por el astrofotógrafo californiano Andrew McCarthy.

La galaxia espiral M61, con una impresionante cola de estrellas como telón de fondo, fue fotografiada por uno de los telescopios terrestres más potentes e innovadores, el Telescopio Vera Rubin, inaugurado en 2025 en los Andes chilenos.

El "Anillo de Diamante" es una fotografía de una burbuja de gas en expansión en una región de formación estelar en la constelación del Cisne. La burbuja luminosa tiene unos 20 años luz de diámetro y aproximadamente 400.000 años de antigüedad.

Fue fotografiada por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) de la NASA.

El telescopio James Webb capturó la "Estrella Mariposa", IRAS 04302+2247, cuyas alas consisten en una mininebulosa formada a partir de los remanentes estelares de una supernova a unos 525 años luz de distancia.

En Marte, la sonda Mars Odyssey de la NASA fotografió la cima del volcán Arsia Mons, de 19 kilómetros de altura, que sobresale entre las nubes.

La fotografía del campo magnético de un chorro de energía lanzado al espacio desde el cuásar PKS 1424+240, un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia distante, fue bautizada como el "Ojo de Sauron".

Finalmente, la descarga de energía, llamada "sprite", generada por un cúmulo de rayos, se asemeja a una medusa suspendida sobre la Tierra. Fue fotografiada por la astronauta de la NASA Nichole Ayers durante su misión a la Estación Espacial Internacional. (ANSA).