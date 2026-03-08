Ciencia: las ondas gravitacionales señalan extraña pareja de agujeros negros

Se describen en el catálogo actualizado de todos los eventos gravitacionales observados hasta la fecha, denominado Catálogo Transitorio de Ondas Gravitacionales-4.0 (GWTC-4), publicado en una serie de artículos en la revista Astrophysical Journal Letters.

"Durante la última década, la astronomía de ondas gravitacionales avanzó considerablemente, pasando de la primera detección a la observación de cientos de fusiones de agujeros negros", afirma Stephen Fairhurst, de la Universidad de Cardiff, portavoz de la colaboración LIGO, liderada por el Observatorio Gravitacional Europeo (EGO), en la que Italia participa junto con el Instituto Nacional de Física Nuclear.

"Estas observaciones -agrega- nos permiten comprender mejor cómo se forman los agujeros negros a partir del colapso de estrellas masivas, investigar la evolución cosmológica del universo y proporcionar una confirmación cada vez más rigurosa de la teoría de la relatividad general".

Según Gianluca Gemme, portavoz de Virgo del Infn, el catálogo recién publicado revela "Un auténtico caleidoscopio de colisiones cósmicas: desde los agujeros negros binarios más pesados jamás detectados, como GW231123, hasta pares que giran a casi la mitad de la velocidad de la luz".

"Estas ya no son solo anomalías raras, sino que proporcionan la base estadística que necesitamos para probar la relatividad general de Einstein con una precisión sin precedentes y proporcionar una nueva medición independiente de la tasa de expansión de nuestro universo", agrega.

Para Virgo y la red LVK, estos resultados demuestran que ahora estamos cartografiando la compleja evolución del cosmos con mayor claridad que nunca.

Los extraños pares de agujeros negros revelados por las ondas gravitacionales son un desafío para los investigadores y un recordatorio de que el universo aún puede sorprendernos.

"Para comprenderlo plenamente, nuestros modelos científicos deben ser capaces de explicar, e incluso anticipar, toda la gama de señales que crea la naturaleza", señala Filippo Santoliquido, del Instituto de Ciencias del Gran Sasso.

Las nuevas señales también permiten realizar más pruebas de la teoría de la relatividad general de Einstein y podrían ayudar a responder otra pregunta importante en cosmología: la tasa de expansión del universo.

Al analizar todas las detecciones de ondas gravitacionales en el catálogo recién publicado, se desarrolló una nueva estimación de la constante de Hubble, que sugiere que el universo se expande a una velocidad de 76 kilómetros por segundo por megapársec, lo que significa que una galaxia a un megapársec de la Tierra se alejaría de nosotros a una velocidad de 76 kilómetros por segundo. (ANSA).