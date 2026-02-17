Ciencia: logran reparar en laboratorio médula espinal humana

Los resultados se han publicado en Nature Biomedical Engineering por la Universidad Northwestern de Estados Unidos.

A partir de células madre pluripotentes inducidas, los investigadores han producido un organoide de médula espinal humana compuesto por neuronas, células estrella (astrocitos) y otros elementos.

Por primera vez también han logrado incluir microglía, las células inmunitarias que residen en el sistema nervioso central, con el objetivo de simular las respuestas inflamatorias desencadenadas por lesiones traumáticas de la médula espinal.

Tras cultivar las células durante meses, los investigadores obtuvieron organoides maduros extremadamente realistas: a algunos se les hizo un corte con un bisturí para simular la laceración producida, por ejemplo, por heridas quirúrgicas.

A otros se les aplicó una contusión compresiva para simular las lesiones de un accidente de tráfico grave o una caída.

Ambos tipos de lesión causaron la muerte celular y la formación de una "cicatriz", al igual que en las lesiones medulares reales.

Una vez listos, los organoides se utilizaron para probar una nueva terapia regenerativa muy prometedora que ya se había probado con éxito en modelos animales: permitió a ratones paralizados volver a caminar en un mes con una sola inyección.

En la práctica, el líquido inyectado se transforma rápidamente en una compleja red de nanofibras que imita la matriz extracelular de la médula espinal: al ajustar con precisión el movimiento colectivo (la "danza") de las moléculas dentro de las nanofibras, se logra una conexión más efectiva con los receptores celulares en constante cambio.

En los organoides, el tratamiento resultó en un crecimiento significativo de neuritas, las largas extensiones que conectan las neuronas.

La "cicatrización" del tejido nervioso también se redujo significativamente, lo que aumenta la esperanza de que el tratamiento, recientemente designado como medicamento huérfano por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, pueda algún día mejorar la condición de los pacientes con lesiones de la médula espinal. (ANSA)