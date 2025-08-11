Ciencia: Logran ver la danza cuántica de los átomos

La investigación fue coordinada por Till Jahnke, de la Universidad Goethe de Frankfurt, y publicada en la revista Science.

El mundo cuántico obedece a reglas muy diferentes a las que estamos acostumbrados, y una de ellas no permite conocer la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo.

Esto es lo que predice el principio de incertidumbre de Heisenberg: es como bailar en pareja sin poder ver simultáneamente dónde está tu compañero ni cómo se mueve.

Siempre hay que centrarse en un solo aspecto.

En las moléculas, este extraño comportamiento tiene otra consecuencia: incluso si una molécula se congelara por completo en el cero absoluto, nunca se detendría del todo. Los átomos que la componen realizan una danza silenciosa, constante e infinita, impulsada por lo que se conoce como energía de punto cero.

Durante mucho tiempo se creyó imposible medir directamente los movimientos del punto cero. Ahora, por primera vez, una nueva investigación logró observar la "danza de los átomos" en una molécula al proyectarlos sobre ellos, el láser de rayos X más grande del mundo, el XFEL europeo de Hamburgo.

"Lo emocionante de nuestro trabajo es que pudimos ver que los átomos vibran no solo individualmente, sino en pares, siguiendo patrones fijos", dijo Jahnke.

El resultado abre nuevas posibilidades para la investigación de los fenómenos cuánticos y puede utilizarse para analizar moléculas más complejas y profundizar en el detalle necesario para observar la danza de los electrones.

"Con nuestro aparato, podemos crear gradualmente auténticas películas cortas de procesos moleculares, algo antes inimaginable", concluyó Jahnke. (ANSA).