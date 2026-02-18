Ciencia: los cerebros de madre e hijo sincronizados durante el juego

Así lo demuestra un estudio británico realizado con 15 familias bilingües por un equipo dirigido por la Universidad de Nottingham.

Los resultados se publican en la revista Frontiers in Cognition.

"Las personas bilingües suelen manifestar una sensación de distanciamiento emocional cuando no usan su lengua materna, lo que puede influir en la forma en que expresan afecto, disciplina o empatía en las interacciones entre padres e hijos", explican los investigadores.

Esto no es poca cosa, considerando que en la Unión Europea, el porcentaje de familias bilingües aumentó del 8% al 15,6% entre 2014 y 2023.

Los beneficios sociales y cognitivos de crecer en una familia donde se habla más de un idioma son evidentes, pero los investigadores querían comprender si el multilingüismo podría dificultar de alguna manera la comunicación y el vínculo entre padres e hijos.

Para ello, examinaron a 15 familias bilingües con niños de entre tres y cuatro años. Cada madre y su hijo participaron en sesiones de juego realizadas de tres maneras diferentes: en el primer escenario, debían jugar juntos en su lengua materna; en el segundo, debían jugar juntos hablando exclusivamente en inglés; y en el tercer escenario, debían jugar en silencio, separados por una pantalla.

Durante el juego, la madre y el niño usaron un casco para la espectroscopia funcional de infrarrojo cercano, una técnica que detecta cambios en los niveles de oxígeno en sangre en el cerebro para monitorizar la actividad neuronal.

Los resultados mostraron una clara sincronización de las ondas cerebrales entre la madre y el niño, especialmente en la corteza prefrontal, un área crucial para la toma de decisiones, la planificación, el razonamiento y la emoción.

La sincronización fue más pronunciada durante el juego interactivo que durante el juego independiente y fue igual de intensa tanto cuando los participantes jugaban en inglés como cuando jugaban en su lengua materna. (ANSA).